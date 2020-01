Nassenheide

Am Freitagabend (17. Januar) gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei nach Nassenheide in die Straße Am Waldsee gerufen. Anwohner hatten dort eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die auf der Straße herumbrüllten und Cannabis konsumierten. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten wenig später drei Jugendliche feststellen, wobei bei einem 15-Jährigen in seinem Rucksack mehrere Tütchen mit Anhaftungen von Cannabis aufgefunden wurden. Der Heranwachsende wohnt im Löwenberger Land und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Von MAZonline