Er erinnert sich noch sehr genau an den 13. März. An die Vorstellung „Kein Netz, aber drei Klotüren“ im Görlitzer Theater. „Die Veranstaltung war ausverkauft, aber es kamen nicht mehr alle Kartenbesitzer. Ein herrlicher Abend. Die Leute lachten über alles. Ich fragte sie am Ende, ob sie Spaß hatten. ‚Ja‘ riefen sie“, erzählt Michael Ranz. Er ist die eine Hälfte des Kabarett-Duos Ranz & May. Und noch eine Frage konnte er sich nicht verkneifen. „Aber komisch war es schon, oder?“ Allgemeines Nicken. Die Leute hatten Corona und die Folgen bereits im Gespür.

Dieser Auftritt am 13. März war für Michael Ranz und Edgar May vor und wegen der Coronakrise der vorerst letzte. Für Schauspieler Michael Ranz – er lebt im Löwenberger Land – der Beginn des freien Falls. „Ich war fassungslos und wütend, was hier mit dem Lockdown abging. Kein Auftritt mehr. Keine Einnahmen. Der Urlaub nach Namibia gestorben. Ich konnte wochenlang nicht mehr klar denken, hatte eine totale Blockade. Für mich sind die Maßnahmen ein klares Berufsverbot. Ein Berufsverbot aus hygienischen Gründen“, sagt der Kabarettist heute noch konsterniert. Seine Kollegen beantragten Soforthilfe, bekamen die in Windeseile. Er tat das auch. Die Antwort nach vier Wochen: „Sie haben da was falsch verstanden, Herr Ranz“, übersetzte er die Mitteilung. Es gehe nicht um Verdienstausfälle, sondern um Betriebskosten, die womöglich nicht bezahlt werden könnten. Da blieben bei ihm die Ausgaben für Homepage, Arbeitszimmer und Autoreparatur. „Für Sie ist das Amt für Grundsicherung zuständig.“ Er forderte den (vereinfachten) 16-seitigen Antrag an, las ihn sich durch. „Da machst du dich durch und durch nackig, ich habe den Antrag nie abgeschickt.“ Dieser Umgang machte ihn sauer und böse. „Sie lassen einen verhungern. Ich zahle seit Jahren Steuern. Dass man in dieser Situation nicht mal 500 Euro zum Leben erhält, ist unfassbar. Ich fühlte mich elend und verzichtbar. Die Wertschätzung ist gleich null.“

Michael Ranz verfasste einen Brief und schickte ihn an den Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler, an Wirtschaftsminister Peter Altmeier, den Deutschen Kulturrat und an Kultusministerin Monika Grütters; nicht, um nach Geld zu betteln, sondern auf die Situation der Kulturschaffenden aufmerksam zu machen. Das Geld solle nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Reaktion: Fehlanzeige. Wenn er in den Ansprachen von Kanzlerin Angela Merkel hörte, „bleiben Sie geduldig, Sie sind uns ganz wichtig“, schwillt ihm der Kamm. „Fehlte bloß noch der Satz: Und jetzt Zähneputzen und dann ins Bett!“

Die Politik habe aus seiner Sicht völlig versagt. Flugzeuge aus China seien noch nach Deutschland geflogen, als Corona dort schon für Schreckensmeldungen gesorgt hatte. Nicht vorhandene hygienische Artikel: „Ich bin in einem Land mit Staatsreserve groß geworden – und hier fehlen Masken und Handschuhe?“ Die Beschränkungen seien so nicht nötig gewesen. „Die Alten sind die gefährdete Gruppe. Um sie hätte man sich kümmern müssen. Ich glaube, dass die Zahlen zu Infizierten oder Corona-Toten anders gewesen wären. Aber das öffentliche Leben hätte weiter stattfinden können.“ Der 56-Jährige ist stocksauer auf die Politik. „Ich werde nie mehr auf einem politischen Neujahrsempfang auftreten. Nicht bei den Leuten, die mir das Berufsverbot erteilt haben. Die entschieden haben, dass ich kein Geld mehr verdienen darf.“

Ranz & May – deren Hauptspielstätte ist das Potsdamer Kabarett Obelisk – hatten mit ihren Auftritten bereits ein „sehr gutes Jahr 2019“, das Jahr 2020 lief mit einer Superpremiere bestens an, Nachbuchungen lagen auf dem Tisch. Und dann kam Corona. „Ich war vor ein paar Wochen noch ganz unten“, gibt der Kabarettist zu. „Ich bin aber aus dem Loch herausgekommen. Wir hoffen, dass wir ab Juli wieder auftreten können“, so Michael Ranz. Im Terminplan von Ranz & May sind bereits 47 Veranstaltungen vermerkt – ab 22. Juli. Weitere 18-mal will Michael Ranz mit seinem Soloprogramm vor Zuschauern stehen, ab 24. Juli, jeweils im Potsdamer Kabarett Obelisk. „Ich habe mir ausgemalt, wie es sein würde, wenn ich mit Maske auf der Bühne stehe. Dann wären mir mindestens 50 Prozent meiner Möglichkeiten genommen, weil ich sehr viel mit der Mimik arbeite.“ Die beiden Künstler und Autor Tobias Saalfeld haben bereits besprochen, „dass das Programm nicht geändert wird“. Wo es sich anbiete, werde aber der eine oder andere Corona-Gag eingebaut. So schlüpft Michael Ranz ohnehin in die Figur des Lehrers. Da werde das Homeschooling („das macht mich wütend“) sicher eine Rolle spielen.“

Jetzt werde viel von „neuer Normalität“ gesprochen. „Ich möchte keine neue Normalität, sondern meine alte. Die Hände wusch ich mir auch schon vor Corona. Ich möchte ohne Maske einkaufen gehen, ohne Einschränkungen in den Urlaub und mit der Bahn fahren können. Ich möchte mein Programm nicht digital raushauen, sondern auf der Bühne stehen.“ Das ist das, was er kann und das, was er will.

Zwar wäre der Oberhaveler – seit 18 Jahren wohnt er hier – fast in der Landwirtschaft stecken geblieben, aber seine Freunde der früheren Hobby-Kabarett-Truppe leiteten ihn um. „Ich lernte Melker und hatte die Zulassung für das Studium zum Diplom-Agrar-Ökonom schon in der Tasche. Das hab ich dann aber sein lassen.“ Er nahm ein Studium an der Schauspielschule „ Ernst Busch“ auf und verlagerte seinen Arbeitsplatz vom Stall auf die Bühne.

Zehn Jahre gehörte er als Angestellter zum Potsdamer Kabarett, seit mittlerweile 20 Jahren entscheidet er als Selbstständiger, worüber die Leute lachen. Mit allen Hochs und Tiefs: „Auch wenn es ganz gut läuft – Klinkenputzen müssen wir immer noch. Vor ein paar Jahren haben wir 300 DVDs mit Auftritten von uns an Veranstalter verschickt, damit die uns engagieren. Zwei haben geantwortet, bei einem traten wir auf“, erzählt der Künstler über seine Erfahrungen, Engagements zu bekommen. „Aber ich bin selbstständig und beklage mich nicht. Das wollte ich so.“

Was er nicht wollte: „Dass uns jetzt ein halbes Jahr geklaut wurde.“ Das ging so weit, dass Michael Ranz tatsächlich nach Arbeitsangeboten als Melker geschaut hat. „Aber es sieht ja so aus, dass es möglicherweise wieder losgeht. Darauf bereite ich mich vor.“ Das können auch die Ranz-Fans tun. Sein Soloprogramm gilt quasi als Aufforderung: „Machen Sie sich schon mal frei“.

