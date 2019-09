Kartoffeln aus „Ela’s Hofladen“ – selbst der Berliner Zoo und Tierpark kaufen sie gern

Teschendorf

Die Kundschaft von „Ela’s Hofladen“ in Teschendorf ist über ganz Deutschland verteilt. Kunststück – liegt das Anwesen doch direkt an der B 96. Viele, die in den Urlaub oder ins Grüne fahren, legen dort einen Zwischenstopp ein und bevorraten sich mit Obst, Gemüse und anderen schmackhaften Dingen. Nicht wenige wiederholen die kleine Einkaufstour, wenn sie wieder auf dem Rückweg sind.

Hofladen öffnete 2004 zur Landpartie seine Pforten

Der Hofladen wurde 2004 anlässlich der Brandenburger Landpartie eröffnet. Der landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Scheil existier

Blick in den Hofladen von Manuela Scheil in Teschendorf. Quelle: Enrico Kugler

t bereits seit dem 1. Februar 1992 und wird im Haupterwerb bewirtschaftet. Auf etwa 60 Hektar Ackerland werden Getreide, Gemüse und Kartoffeln für die Direktvermarktung angebaut. Vieles von dem landet im Hofladen, zum Beispiel Zwiebeln, Möhren, Tomaten, Gurken, Zucchini, Kohl, Bohnen, Porree, Sellerie und – ganz wichtig – Kartoffeln. „ Kartoffeln sind unsere Haupteinnahmequelle“, sagt Manuela Scheil. Gegenwärtig werden im Hofladen fest kochende und mehlig kochende Knollen angeboten. Ab diesem Monat werden zudem Einkellerungskartoffeln verkauft. Die größten Abnehmer Teschendorfer Kartoffeln sind jedoch der Berliner Zoo und der Berliner Tierpark. Der Zoo holt das ganze Jahr über wöchentlich 300 Kilogramm, der Tierpark sogar 500 Kilogramm bei Familie Scheil ab.

Wenn die Berliner Christine und Lothar Linde nach Neuruppin fahren oder von dort kommen, machen sie immer in „Ela’s Hofladen“ Station und decken sich mit Obst und Gemüse ein. Quelle: Bert Wittke

Trotz der lang anhaltenden Trockenheit ist Manuela Scheil mit der diesjährigen Ernte nicht unzufrieden. Sie hätten, so die 58-Jährige, immer noch erstaunlich viele und vor allem auch große Knollen aus der Erde geholt, sagt die gelernte Zootechnikerin und Tierzüchterin. Ihr Geheimrezept? Das Gemüse in die Erde bringen und dann nicht mehr anfassen, sondern einfach in Ruhe wachsen lassen. Klar sei der Ertrag nach einem solch heißen Sommer geringer, aber über die Knollen könne man nicht meckern. „Die Leute kaufen wieder mehr Obst und Gemüse bei Direktvermarktern, wie wir es sind“, ist Manuela Scheil sicher. Zwar müssten sie dafür den einen oder anderen Euro mehr bezahlen, dafür würden sie aber mit Qualität belohnt. Das Angebot von „Ela’s Hofladen“ wird übrigens zu etwa 30 Prozent ergänzt mit Produkten aus der Region, wie zum Beispiel Honig, Äpfel, Obstsäften und andere Gemüsearten. „Ich finde es sehr wichtig, dass wir Landwirte aus der Region uns untereinander vernetzen“, so die langjährige Vorsitzende der Oberhavel-Landfrauen.

Geöffnet ist, wenn das Hoftor offen steht

„Ela’s Hofladen“ ist während der Saison immer freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Unter der Woche ist geöffnet, wenn das große Hoftor zur Straße auf ist“, sagt Manuela Scheil. Denn irgendwann müsse sie sich ja auch darum kümmern, dass die Produkte von Mutter Natur gut wachsen und frisch vom Feld auf den Verkaufstisch kommen.

Von Bert Wittke