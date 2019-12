Löwenberg

Unbekannte sind in der Zeit vom Sonnabend, 19 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, in einen Verkaufskomplex in der Eberswalder Straße in Löwenberg eingedrungen. Aus dem Objekt wurde eine Kassette mit Bargeld entwendet. Neben dem Diebstahl wurden zwei Eingangstüren und die Alarmanlage beschädigt.

Der Gesamtschaden beträgt 5000 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Von MAZonline