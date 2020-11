Kradfahrer ohne Führerschein in Neuendorf erwischt

Neuendorf

Am Montag (2. November) um 9.45 Uhr wurde ein 30-jähriger Kradfahrer in Neuendorf in der Plötzenstraße zur Verkehrskontrolle angehalten und konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab eine durch das Amtsgericht Oranienburg festgelegte Sperrfist der Fahrerlaubnis bis einschließlich 31. März 2021. In weiterer Folge stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen nicht für das vom Fahrer geführte Krad ausgeteilt wurde und zudem aus dem Jahr 2018 stammte. Das Versicherungskennzeichen wurde mit schwarzer Farbe übermalt, um den Anschein zu erwecken, derzeit gültig zu sein. Es erfolgte eine Anzeigenaufnahme und die Sicherstellung des Versicherungskennzeichens.

Von MAZonline