Leierkasten bringt Herzen zum Klingen

Grüneberg

Wenn in Grüneberg die Glocken verklungen sind, die um 18 Uhr den Feierabend einläuten, wird es rund um das Gotteshaus nur für wenige Augenblicke still. Dann erklingen auf einmal ganz andere Töne. Sie kommen aus einem Leierkasten, der auf dem Grundstück der Familie Rudolf am Dorfanger steht.

Seit einigen Tagen schieben Kerstin und Bernd Rudolf am Abend ihren Leierkasten vor die Tür, drehen an der Kurbel und entlocken dem Gerät der Marke „Raffin“ wunderbare Töne. Klassik, Volksmusik, Schlager oder Rockballaden – dem Repertoire der Notenbandorgel scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. „Wir haben auf Facebook gesehen, dass sich überall in der Welt Musiker spielen, um auf diese Weise Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern für deren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus zu danken“ erzählt Ehemann Bernd Rudolf. Ein Drehorgel-Kollege aus der Schweiz spiele jeden Abend und poste ihnen davon ein Video zu. „ Drehorgeln gegen Corona“ laute das Motto. Da wollten die Rudolfs nicht abseits stehen. „Viel Leute hocken daheim und sind in ihren vier Wänden gefangen. Denen wollen wir mit der Musik etwas Freude ins Gesicht zaubern“, sagt Kerstin Rudolf. Ihr Leierkasten, so erklärt die 57-Jährige, sei 2003 in Überlingen am Bodensee gebaut worden. Er habe in seinem Inneren keine Walze, sondern eine Notenbandorgel. Um das den Leierkasten zu kaufen, sei sie mit ihrem Mann 2014 extra nach Österreich gefahren. In der Nähe von Wien habe jemand das Instrument angeboten. Mit einer Orgel haben Rudolfs angefangen. Da auch der Schwager, der mit im Haus wohnt, Leierkasten spielt, konnte nur immer einer an der Kurbel drehen. Seit dem Ausflug nach Österreich ist nun also ein zweites Gerät hinzugekommen. „Jetzt brauchen wir uns nicht mehr zu streiten, wer spielen darf“, sagt Kerstin Rudolf und lacht herzlich.

Etwa 300 verschiedene Titel kann die gebürtige Hallenserin ihrem Leierkasten, den sie liebevoll auch als Oldtimermusikmaschine bezeichnet, entlocken.

Felina (4), Zoé (4) und Thea (4/v.l.) aus Grüneberg lauschen gerne der Musik aus dem Leierkasten. Quelle: Uwe Halling

Inzwischen sind viele Grüneberger auf die tägliche Musikvorstellung aufmerksam geworden und sitzen wenige Minuten nach 18 Uhr vorm Haus oder im Garten und lauschen. Oft fragen Leute, die bei den Rudolfs vorbeikommen: „Spielt ihr heute Abend wieder?“ „Wenn es die Zeit erlaubt, wollen wir so lange spielen, bis die ganze Krise vorbei ist“, sagt Kerstin Rudolf, die im Hornbach-Baumarkt in Velten arbeitet. Eine Ankündigung, die viele Anwohner freuen dürfte. „Das ist eine wunderschöne Aktion, die in diesen schwierigen Zeiten das Dorfleben etwas angenehmer macht“, sagt Sarah Thomas. Und Lena Nunweiler empfindet die Leierkastenmusik als „herrliche Abwechslung in einer doch ziemlich trostlosen Zeit.“

Der Leierkasten wurde 2014 in Österreich gekauft und besitzt eine Notenbank-Orgel. Quelle: Bert Wittke

„In der Musikschule wollten sie mich früher nicht“, erinnert sich Kerstin Rudolf. Aber dafür habe sie viele Jahre im Chor gesungen. Dort hat sie sich das Rhythmusgefühl angeeignet, dass man für die Drehorgel benötigt. Notenkenntnisse seien dagegen nicht nötig“, sagt Kerstin Rudolf, die vor zehn Jahren begonnen hat, Leierkasten zu spielen. Die Liebe zum Leierkasten teilt sie mit ihrem Mann Bernd. Beide haben sich einst in Falkenthal kennengelernt, wo sie in der LPG gearbeitet haben – Kerstin als Vorpraktikantin und Bernd als Brigadier. 1998 sind sie nach Grüneberg gezogen.

Ob sie sich bewusst sind, dass sie vielen Menschen mit den kleinen Ständchen große Freude bereiten? „Das ist die Absicht aller Drehorgelspieler“, sagt Kerstin Rudolf und fügt hinzu: Ein wenig gute Laune und ein Lächeln im Gesicht sind Dinge, die alle Menschen in dieser Zeit gut gebrauchen können.“

Von Bert Wittke