Libertasschule: Die Grundschüler können kommen

Löwenberg

Seit am Donnerstagnachmittag der entsprechende Schulorganisationserlass eingetroffen ist, steht fest: Am kommenden Montag, 31. Mai, beginnt in den Grundschulen wieder der Präsenzunterricht. Zum ersten Mal seit Dezember vergangenen Jahres kommen die Mädchen und Jungen damit zum ersten Mal wieder in komplette Klassen. „Der Schwerpunkt wird auf der Unterrichtstätigkeit liegen“ sagt Axel Klicks. Der Leiter der Löwenberger Libertasschule glaubt nicht, dass es ratsam wäre, die Schüler jetzt mit zunächst irgendwelchen Veranstaltungen außerhalb der Klassenzimmer gewissermaßen wieder aneinander zu gewöhnen. Natürlich sollten die sozialen Bindungen, die während der coronabedingten Abstinenz vom Präsenzunterricht natürlich gelitten haben, ganz schnell wieder geknüpft werden. Aber das funktioniere abseits des Unterrichts erfahrungsgemäß auch ohne Eingreifen der Lehrerschaft ganz gut. „Jetzt kommt es darauf an“, so Axel Klicks, „die Schülerinnen und Schüler wieder an das gemeinsame Lernen zu gewöhnen.“ Viel Zeit bleibt nicht. Zumindest nicht mehr in diesem Schuljahr. Denn in etwas mehr als drei Wochen beginnen die Sommerferien. Dann werden die Schulen auch ohne Corona und unabhängig von allen Inzidenzwerten leer gefegt sein.

Zeit läuft! Löwenbergs Schulleiter Axel Klicks wird am kommenden Montag zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern wieder alle Grundschüler zum Unterricht begrüßen können. Quelle: Bert Wittke

Ein wenig Abwechslung ist in der kommenden Woche aber auch an der Libertasschule vorprogrammiert. „Da kommt uns der Kindertag sehr gelegen“, sagt Axel Klicks. Am 1. Juni sollen sich vor allem die Mädchen und Jungen der Primarstufe in den Pausen auf dem Schulhof bei Sport und Spiel gemeinsam vergnügen und damit auch ein Stück weit wieder aneinander gewöhnen können. Der Schülerverkehrt sei gesichert, sagt der Schulleiter. Anders werde ab Montag nur sein, dass es nun in den Bussen wieder voller wird. Auch die Essenversorgung der Schülerinnen und Schüler werde in dem gewohnten Umfang gewährleistet sein.

Kontrolle der Selbsttests auf dem Schulhof

Auch auf dem Schulgelände sei das Comeback am Montag aus organisatorischer Sicht kein Problem, versichert Axel Klicks. Die Mädchen und Jungen kämen auf dem Schulhof an und würden dort dem Lehrer den von den Eltern unterschriebenen aktuellen Selbsttest, der zumindest vom Vorabend stammen müsse, vorlegen. Anschließend könnten dann die Klassenräume aufgesucht werden, in denen von Lehrern und Schülern ein Mund-Nasenschutz zu tragen ist – natürlich auch während des Unterrichts. Ausnahmen bilden die Zeiten, in denen stoßgelüftet wird. Und auch beim Sportunterricht müssen natürlich keine medizinischen Schutzmasken getragen werden. In den Hofpausen gelte, dass Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 keine Masken aufhaben müssen. Habe jemand seinen von den Eltern unterschriebenen Negativtest vergessen, würden sie zunächst „aussortiert“. „Diese Härtefälle übernehme in der Regel ich dann“, sagt Axel Klicks. In diesen Fällen stünden Selbsttest in der Schule bereit, vor deren Anwendung jedoch die Eltern ihr Okay geben müssten. Das bedeute dann immer Telefonate. Da könnten an manchen Tagen schon mal acht bis zehn Anrufe zusammenkommen, erinnert sich der Schulleiter.

Keine Vorgaben bezüglich der Abstandsregeln

Während des „Präsenzunterrichtes in ungeteilten Lerngruppen“, wie der Sprachgebrauch lautet, können offensichtlich die Abstandsregeln von 1,5 Metern unterschritten werden. Zumindest gibt es dazu in dem Organisationserlass keine Vorgaben. Für so gut wie alle Schulen wäre dies auch gar nicht händelbar, weil die Mädchen und Jungen einer Klasse dann aufgrund der Größe der Räume nicht in einem Klassenzimmer unterrichtet werden könnten. „Das würde unsere Platzkapazitäten weit überschreiten“, sagt Axel Klicks. Die Libertasschule in Löwenberg und die Grundschulfiliale in Grüneberg zählen zusammen etwa 400 Grundschüler.

„Wir sind auf den Wiederbeginn gut vorbereitet“, sagt Axel Klicks. Die Stundenpläne für den Unterricht in den nun wieder kompletten Klassen seien ausgearbeitet und über die Schulcloud den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern bekannt gemacht worden.

Schulleiter wünscht sich mehr direkte Informationen

Für die Zukunft wünscht Axel Klicks eine etwas andere Informationspolitik. Der Schulleiter hätte sich in der Vergangenheit öfter mal eine schnellere und direktere Kommunikation zwischen den Bildungseinrichtungen und dem Bildungsministerium gewünscht. Er habe über neue Festlegungen für den Ablauf des Unterrichts an den Schulen zuerst aus den Medien erfahren und sich dann bei den Überlegungen, wie das umgesetzt werden könne, zunächst allein gelassen gefühlt. Da gebe es auf jeden Fall noch Reserven. Ansonsten überwiege aber die Freude, dass langsam wieder Normalität eintritt. Und Axel Klicks wäre nicht Axel Klicks, wenn er sich nicht auch darauf freuen würde, dass seine Schüler wieder regelmäßig Sport treiben dürfen.

Von Bert Wittke