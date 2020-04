Löwenberg

Unbeschwertes Lachen, lautes Stimmengewirr, lustiges Gewusel – all das bestimmt normalerweise das Leben im „ Rosenschloss“. Doch was ist in diesen Zeiten schon normal? Auch in der Kita in Löwenberg werden gegenwärtig nur einige Kinder notbetreut. Viele Mädchen und Jungen müssen derzeit zu Hause bleiben. Deshalb haben sich die Erzieherinnen etwas für die Daheimgebliebenen ausgedacht: Liebesgrüße aus dem Löwenberger „ Rosenschloss“ in Form eines großen Transparentes. Dieses wurde weithin sichtbar über dem Tor zum Schlossgarten angebracht. Es bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass schon bald wieder fröhliches Kinderlachen das Rosenschloss erfüllen möge, dass alle Mädchen und Jungen gesund bleiben und dass man sich hoffentlich bald wieder gemeinsam spielen kann. „Federführend bei der Umsetzung dieses Grußes waren meine Kolleginnen Christina Weiß und Anette Witt“, erzählt Kita-Leiterin Kerstin Arndt. Alle hätten die Idee toll gefunden und sich sehr gerne den Grüßen angeschlossen.

In allen Ecken und Winkeln sauber gemacht

Das Team um Kerstin Arndt nutzt die Tatsache, dass gegenwärtig nur wenige Kinder zur Notbetreuung in der Einrichtung sind, um drinnen und draußen alles auf Vordermann zu bringen. In jeder Ecke und jedem Winkel werde saubergemacht, jedes Spielzeugauto und der Baustein gereinigt und desinfiziert“, berichtet Die Kita-Leiterin. Außerdem würden die Kolleginnen die Zeit auch für das Studium pädagogischer Konzepte nutzen. Dafür bleibe im normalen Kita-Alltag leider oft nur sehr wenig Zeit.

Reaktionen der Kinder auf den Gruß ihrer Erzieherinnen haben nicht lange auf sich warten lassen. Quelle: privat

Reaktionen auf die Liebesgrüße aus dem „ Rosenschloss“ habe nicht lange auf sich warten lassen. Inzwischen haben Kinder mit ihren Muttis und Vatis viele Zeichnungen und Karten mit Ostergrüßen sowie kleine Geschenke für die Erzieherinnen am Zaun des Schlossgartens befestigt. „Das freut uns alle von ganzem Herzen“, sagt Kerstin Arndt. Frohe Ostern für alle!“

Von Bert Wittke