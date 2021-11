Linde: Pferdeparadies und Ruhepol

Linde

Wer sich in dem Dörfchen Linde umschaut, kommt zunächst einmal tierisch ins Staunen. Der Ort an der Bundesstraße 167 zwischen Löwenberg und Grieben scheint ein regelrechtes Mekka für Pferde zu sein. Den Vierbeinern begegnet man in diesem Ortsteil des Löwenberger Landes quasi auf Schritt und Tritt. Leute sind dagegen kaum unterwegs.

Manuela Arlt (l.) und Liane Priesnitz betreuen seit 16 Jahren Mädchen und Jungen aus Linde und Umgebung in der Kindertagespflege „Lindenblatt“. Quelle: Uwe Halling

Kein Wunder, hat Linde doch nur rund 200 Einwohner. Wer dort beinah täglich unterwegs ist, sind die Mädchen und Jungen der Tagespflegeeinrichtung „Lindenblatt“. Liane Priesnitz und Manuela Arlt, die beide in Linde zu Hause sind, durchstreifen mit den Kindern nur allzu gern die herrliche Umgebung. „Wir haben hier ideale Naturbedingungen“, schwärmt Manuela Arlt. Bis in den Wald sind es nur einige wenige Schritte.

Bei der Gartenarbeit: Helga (84) und Helmut (83) Dahms. Die beiden stammen aus Linde und sind seit 62 Jahren verheiratet. Quelle: Uwe Halling

Die wunderbare Waldluft, ausgedehnte Weideflächen und Felder, der idyllische Lindesee und die himmlische Ruhe sind charakteristische Merkmale für das einstige Waldarbeiterdorf. „Das lieben die Leute an Linde“, sagt Iris Fischer und seufzt bei diesen Worten ein wenig. Es gebe einige Mitbürger, die sich derart an die Stille gewöhnt haben, dass ihnen jedes lautere Geräusch ein Dorn im Auge ist. Doch in Linde leben nun einmal nicht nur „Leisetreter“. Hin und wieder werde auch mal in einem Garten etwas lauter geschwatzt und Musik gehört, weiß die Ortsvorsteherin und findet das in Ordnung. Es soll ja Leute geben, sagt Iris Fischer, die ziehen aufs Land und stören sich dann daran, wenn mal ein Hahn kräht.

Tobias Pfitzmann ist Landwirt und Pferdezüchter. Sein Betrieb hat 100 Mutterkühe, bewirtschaftet 530 Hektar Land und beheimatet etwa 100 Pferde. Quelle: Uwe Halling

Die Dorfgemeinschaft, so sagt sie, bröckele ein wenig. Das liege daran, dass zunehmend Befindlichkeiten des Einzelnen über den Gemeinschaftssinn gestellt werden. Da vermisse sie doch oftmals den Blick auf das große Ganze. Aber vielleicht werde das ja besser, wenn im kommenden Jahr endlich wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen, an denen alle aus dem Dorf teilnehmen können und bei denen man mit den Nachbarn ins Gespräch kommt. Egal, ob es sich dabei um alteingesessene Dorfbewohner oder zugezogene Leute handelt. An guten Vorsätzen mangelt es jedenfalls nicht. Der Förderverein Kulturleben Linde hat unlängst eine ganze Liste geplanter Veranstaltungen für das kommende Jahr eingereicht. Das reicht von der Sommermusik bis zum Adventskonzert. Veranstaltungsort ist jeweils die Kulturkirche.

Siegfried Becker (71), in Linde geboren und 2. Vorsitzender des Fördervereins, vor dem Beethaus. Quelle: Uwe Halling

Die Kirche ist ohnehin ein absoluter Hingucker. „Eigentlich ist es gar keine Kirche“, sagt Siegfried Becker, 2. Vorsitzender des Vereins. Bei dem imposanten Fachwerkbau handele es sich um ein Bethaus. Die Gemeinde habe einst den Grund und Boden zur Verfügung gestellt und die Kirche habe dann ein Bethaus darauf gebaut. Der Förderverein, den viele Leute im Dorf auch einfach nur kurz Kulturverein nennen, macht sich viele Gedanken, wie man die Menschen zusammenbringen kann. Das ist übrigens auch die Absicht des Angelvereins Löwenberg 1951. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Verein aus dem benachbarten Ortsteil Löwenberg.

Der Vorsitzende des Angelvereins Löwenberg 1951 e. V., Frank Ludwig (l.), und Vereinssprecher Detlef Neufels sind gern auf Fischzug am schönen Lindesee. Quelle: Uwe Halling

Zum Angeln finden sich die Petrijünger jedoch am Lindesee in Linde ein. Dort steht das Vereinsheim und dort sind die Kähne festgemacht, mit denen die 121 Mitglieder um Vereinschef Frank Ludwig auf den See rausfahren, um zum Beispiel Hechte, Zander, Karpfen, Aale und Welse zu angeln. Der Löwenberger Angelverein hat den See vom Landesangelverband gepachtet – und sorgt dort nach Kräften für Ordnung. Im Februar dieses Jahres wurde zum Beispiel die Steganlage generalüberholt. Schön, dass die Angler auch 15 Kinder in ihren Reihen haben, denn Nachwuchs ist wichtig.

Ortsvorsteherin Iris Fischer (l.) und Landfrau Manuela Scheil am Dorfgemeinschaftshaus. Dort werden Ortsbeirat und Landfrauen gemeinsam daheim sein Quelle: Uwe Halling

In den kommenden zehn Jahren wird sich in Linde ein Generationswechsel vollziehen müssen, ist Iris Fischer sicher. Denn der Ort sei ziemlich überaltert. Frisches Blut und neue Ideen würden gebraucht, damit der Puls der Zeit im Dorf wieder höher schlägt. Die Voraussetzungen dafür werden gerade wieder ein großes Stück besser. Wo einst der alte Kindergarten zu Hause war, entsteht ein Dorfgemeinschaftshaus, in das nach der Fertigstellung auch die Oberhavel-Landfrauen einziehen. Die Außenhülle des Gebäudes ist bereits saniert, gegenwärtig, so Iris Fischer, würden die Planungen für den Innenausbau laufen. Dann wird es in Linde neben dem Bethaus einen weiteren attraktiven Anlaufpunkt für Jung und Alt geben, um sich zu treffen und die Dorfgemeinschaft hochleben zu lassen. Denn es kann ja wohl nicht sein, dass Linde künftig ein Ort ist, in dem alles Glück der Erde nur noch auf dem Rücken der Pferde liegt.

Von Bert Wittke