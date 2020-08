Linedancer „Crazy Chicken“: Schöne Musik, Bewegung und Training für den Kopf

Teschendorf

So verrückt die Hühner auch sein mögen – die Corona-Pandemie verunsichert auch einige aus ihren Reihen. Gemeint sind die Mitglieder der Tanzgruppe „Crazy Chicken“ aus Teschendorf. Seit kurzem treffen auch sie sich vorsichtig wieder einmal in der Woche, nachdem der Lockdown ihrem Rhythmus ein Ende gesetzt hatte. „Wobei wir schon zwei Wochen vor dem Verbot unseren wöchentlichen Tanzabend eingestellt hatten“, erinnert sich Siegfried Staberow, Leiter und Gründer der vor 15 Jahren entstandenen Gruppe.

Entstanden ist sie aus den „Überbleibseln“ eines Tanzkurses für Anfänger, der Anfang der 2000er Jahre in Zehdenick angeboten wurde. „Als das dort eingestellt wurde, haben mich einige Leute gefragt, ob wir das nicht in Teschendorf weitermachen können“, erzählt Staberow. Wie sich zeigte, konnten sie. Zehn Tanz- und Musikfreunde waren es am Anfang, die in den Räumen einer Kantine mitten im Ort ihr musikalisches Zuhause fanden. Heute sind es gut 20, die in der Scheune eines Gruppenmitglieds ihre Heimat haben. Immer Montags treffen sie sich hier, um dem Linedance zu frönen.

Bis zu 64 Schrittfolgen gibt es

Der sei durch die Bewegung nicht nur für den Körper gut – „wenn man zwei Stunden durchgetanzt hat, weiß man genau, was man gemacht hat“ –, auch der Kopf werde gefordert. Schließlich müssen die Schrittfolgen, die es zu den einzelnen Titeln gibt, schlicht auswendig gelernt werden. Getanzt wird nicht nur zur Countrymusik, auch eine Reihe von Schlagern finden sich in den Playlisten. Und nahezu jeder dieser Titel hat eine eigene Choreographie. „In der Szene gibt es einen Haufen verrückte Menschen, die sich zu jedem Lied eine Schrittfolge ausdenken“, schmunzelt Staberow. 16, 32 oder 64 Schrittfolgen umfassen die Sequenzen. Er selbst kann momentan etwa 50 davon auswendig. „Aber man lernt immer wieder neue dazu“, so der Leiter der „Crazy Chicken“.

Neben den wöchentlichen Treffen „mit schöner Musik, Bewegung und Unterhaltungen“ gehörten auch immer einige Auftritte zum Programm. Im Corona-Jahr fallen die meisten, wie der auf dem Teschendorfer Erntefest aus, einfach weil die Anlässe ebenfalls abgesagt wurden. Linedance habe übrigens nicht nur die vielen bekannte Formationsaufstellung der beteiligten Akteure. „Wir bauen auch viele Paartänze in unsere Choreographien ein, das sorgt für Abwechslung“, so Staberow.

Interessenten können sich melden

Die eigentlich für den Sommer geplante Feier zum 15-jährigen Jubiläum der „Crazy Chicken“ soll auf jeden Fall nachgeholt werden, sobald es die Situation zulässt. Und auch Nachwuchs ist in der bunt gemischten – das Alter der Mitglieder liegt momentan zwischen 17 und 75 Jahren – Truppe gern gesehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der- oder diejenige schon tänzerische Fähigkeiten mitbringt oder als Anfänger starten möchte. Interessenten können bei Siegfried Staberow unter 0152/07732174 weitere Informationen erhalten.

Von Björn Bethe