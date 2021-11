Löschgruppe Nassenheide: Eine junge Truppe zieht Bilanz

Nassenheide

Die Ortsfeuerwehr Nassenheide hat eine junge Truppe. Das Durchschnittsalter betrage 33 Jahre, sagt Löschgruppenführer Christian Mebes stolz. Ihm kam während der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus am Sonnabend die Aufgabe zu, die zurückliegende Arbeit zu bilanzieren. 21 Kameradinnen und Kameraden im aktiven Dienst gebe es. „Zusätzlich acht motivierte und wissbegierige Mitglieder der Jugendfeuerwehr, welche bereits infiziert wurden und durch unsere Jugendwarte fit gemacht werden“, so Mebes. Sieben Mitglieder zähle die Alters- und Ehrenabteilung.

Löschgruppenführer Christian Mebes während seiner Rede. Quelle: Helge Treichel

Der 38-jährige Hauptbrandmeister (BF) ist der neue Löschgruppenführer in Nassenheide als Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land. Auch hauptberuflich schlägt sein Herz für die Feuerwehrarbeit. In der Stadt Falkensee ist er stellvertretender Wachabteilungsleiter. Aktiv ist er seit 1999. Sein Beweggrund? „Das Helfersyndrom“, sagt er nur knapp. Das treffe auch auf seine vorherige Tätigkeit zu. Er ist gelernter Rettungsassistent. Alle der insgesamt 36 Mitglieder in der Löschgruppe würden definitiv auch gebraucht, stellte Mebes in seiner Ansprache fest. Denn in der ländlichen Region werde es „immer schwieriger, gerade am Tage den Anforderungen gerecht zu werden, die von uns gefordert werden“. Diese Tatsache sei der Politik bereits über Jahre hinweg signalisiert worden.

Löschgruppe Nassenheide: 41 Einsätze 2020

Im Jahr 2020 sei die Löschgruppe Nassenheide zu insgesamt 41 Einsätzen alarmiert worden. Die Anforderungen seien breit gefächert und abwechslungsreich: Ölspuren, Sturmschäden, Verkehrsunfälle, aber auch das eine oder andere Kleinfeuer. Im April und August habe man mit neun und acht Alarmierungen die Spitzenwerte gehabt. Heruntergerechnet auf die einzelnen Mitglieder habe die Löschgruppe im vergangenen Jahr 1464 Einsatzstunden geleistet. In diesem Jahr habe es bis zum Wochenende 21 Alarmierungen gegeben. Bei Veranstaltungsbeginn habe der letzte Einsatz erst zwei bis drei Stunden zurückgelegen, der tödliche Unfall am Bahnübergang bei Grieben. Positiv bilanzierte Christian Mebes den Rückgang der vermutlich absichtlich gelegten Brände in der Gemarkung des Heimatortes.

Ortsvorsteherin Andrea Schild bedankt sich bei Löschgruppenführer Christian Mebes. Quelle: Helge Treichel

Um sich fit zu machen, habe die Löschgruppe 2020 insgesamt 487 Ausbildungsstunden am Standort absolviert. „Besonders stolz können wir auch sein, das im Jahr 2020 fünf Kameraden nach einer 70 Stunden umfassenden Grundausbildung in den Einsatzdienst übernommen wurden“, so Mebes. Trotz Unterbrechung durch Corona seien 27 Dienste absolviert worden. Gemeinsam werde man sich aber intensiv mit dem Thema Mitgliedergewinnung und Nachwuchsförderung beschäftigen müssen, blickte der Löschgruppenführer in die Zukunft.

Elf Beförderungen in Nassenheide Eine Kameradin und zehn Kameraden wurden bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabend in Nassenheide befördert. Zum Feuerwehrmann in der Löschgruppe Nassenheide wurden befördert: Kevin Neumann, Max Zander, Andy Barselak, Oliver Anske, Kenneth Günther, Torsten Schmuckermeier und Stefanie Fechner. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Ralf Veenhuis befördert. Die Schulterstücke eines Löschmeisters erhielten Christian Stars und Maik Schoknecht. Zum Oberlöschmeister wurde Richard Wruck befördert. Herzlichen Glückwunsch!

Ein großes Dankeschön erhielt er von Ortsvorsteherin Andrea Schild für seine Bereitschaft, die verantwortungsvolle Funktion zu übernehmen. Ein Dank kam auch vom Feuerwehrverein. Christian Mebes seinerseits bedankte sich bei seinen Kameradinnen und Kameraden sowie bei deren Familien: „Ohne euch wäre das alles hier überhaupt nicht möglich.“

Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Beförderung von zehn Männern und einer Frau. Diese nahm Mebes gemeinsam mit dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister Mike Mache vor – selbst erst seit August 2021 im Amt. Erst danach wurde das Büfett eröffnet – im Ofen der Bäckerei Plessow gebackenes Wildschwein.

Von Helge Treichel