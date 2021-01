Löwenberg: Abendliche Auseinandersetzung in der Wohnung

Löwenberg

Am Montagabend (18. Januar) gegen 21.25 Uhr kam es in einer Wohnung in der Berliner Straße in Löwenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Wohnungsinhaber und bisher drei unbekannten Personen, welche die Wohnung unberechtigt betraten.

Sie warfen Bierflaschen in die Wohnung und beschädigten dabei auch eine Scheibe der Eingangstür. Alle drei Eindringlinge konnten vor Eintreffen der Polizeibeamten unerkannt flüchten. Der Grund der Auseinandersetzung ist bisher ungeklärt. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen.

Von MAZonline