Löwenberg: Blumengeschäft „verduftet“ nicht

Löwenberg

„Da war mal ein Pärchen, das in unser Geschäft kam und eine Indianer-Nessel kaufen wollte“, erinnert sich Ute Voigt. „Wir hatten keine, aber in der Blumenrabatte vor dem Land wuchs ein solches Exemplar. Da habe ich mir einen Spaten geholt, um die Pflanze auszugraben.“ Das Paar sei von dieser Aktion so angetan gewesen, dass es zum Auto gegangen sei, Instrumente herausgeholt und aus lauter Dankbarkeit ein Ständchen gespielt habe. „Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir 1991 hier in Löwenberg den ersten Blumenautomaten auf dem Territorium der ehemaligen DDR in Betrieb genommen haben“, sagt Peter Voigt. Zumindest sei das seinerzeit so behauptet worden.

Ein Drittel Blumen zu DDR-Zeiten

Ute und Peter Voigt kramten am Montag ein wenig in Erinnerungen. Das Ehepaar hatte zum 1. September 1990 das Geschäft Blumen Hoffmann in Löwenberg übernommen. Bis dahin war es seit 1968 von Ute Voigts Eltern Ellen und Willi Hoffmann geführt worden. „Mit Blumen waren seinerzeit ein Drittel des Geschäftes gefüllt“, sagt Peter Voigt. Zu DDR-Zeiten habe es ja nicht so viele Blumen gegeben, dass man damit ein ganzes großes Geschäft füllen konnte. Ein Drittel hätten Obst und Gemüse, ein weiteres Drittel Konserven und Getränke ausgemacht. Erst ab dem Jahr 2000 seien in dem Laden an der Friedrich-Ebert-Straße ausschließlich Blumen angeboten worden.

Ute Voigt legt die Geschäftsführung in die Hände ihres Sohnes Tino. Seit 1. Januar führt nun der 43-Jährige Regie in dem traditionsreichen Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße. Quelle: Uwe Halling

Die Arbeit habe ihnen immer Spaß und Freude bereitet, sagen Ute und Peter Voigt. Das habe vor allem auch an der treuen und zumeist sehr liebenswerten Kundschaft gelegen. Mit den Jahren habe sich eine beträchtliche Stammkundschaft herausgebildet, zu der sowohl viele Einheimische als auch zahlreiche Durchreisende gehören. Deshalb wäre es der 65-jährigen Ute und dem 67-jährigen Peter Voigt, die nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen möchten, unheimlich schwer gefallen, den traditionsreiche Laden zu schließen. „Wir sind unserem Sohn sehr dankbar, dass er uns angeboten hat, das Geschäft weiterzuführen“, sagt Ute Voigt. „Darüber freuen wir uns sehr!“

Der neue Geschäftsinhaber Tino Voigt mit Vater Peter am Blumenautomaten. Dort können Leute für sechs Euro auch dann Blumen bekommen, wenn bei Blumen Hoffmann in Löwenberg geschlossen ist. Quelle: Uwe Halling

Tino Voigt übernimmt nunmehr die Leitung von Blumen Hoffmann und führt das Geschäft damit in dritter Generation weiter. „Niemand musste mich dazu überreden“, sagt der 43-Jährige. Es sei seine eigene Entscheidung gewesen. Die Gründe dafür? „Ich bin mit diesem Geschäft von Oma und Opa quasi groß geworden“, sagt der gelernte Kaufmann. „Es ist Teil meines Lebens.“ Er erinnere sich gut daran, dass im Hof immer Kisten mit Obst und Gemüse standen. So manches Mal habe er sich ein saure Gurke aus dem Fass gefischt oder im Sommer die Wassermelonen bewundert. „Für mich als Kind war das immer sehr aufregend“, sagt er.

Angebot um einige regionale Produkte erweitern

Einzelhandelsgeschäfte gebe es zudem nicht mehr viele in Löwenberg. Da hätte ihm das Herz geblutet, wenn das von seinen Großeltern begründete Traditionsgeschäft nun die Türen geschlossen hätte. Vielleicht animiere die Fortführung von Blumen Hoffmann ja den einen oder anderen Gewerbetreibenden, diesem Beispiel zu folgen. Gerne wolle er auch mit anderen Anbietern zusammenarbeiten, sagt Tino Voigt. Er könne sich gut vorstellen, künftig regionale Produkte anzubieten. Er denke dabei an Spargel, Erdbeeren oder andere Saisonware. Ein solche Fusion wäre ihm sehr angenehm und ausgesprochen wünschenswert.

Birgit Schöttler aus Osterne hält dem Blumengeschäft in Löwenberg noch ein wenig die Treue. Quelle: Uwe Halling

Im Januar gelten bei Blumen Hoffmann noch verkürzte Öffnungszeiten – montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr. Aber zum Februar dieses Jahres würden die Öffnungszeiten erweitert. Dann werden drei Frauen in die Arbeit des Geschäftes einsteigen. Sie ersetzen Kerstin Simon, die sich zur Ruhe setzt, und Ines Werder, die sich beruflich anderweitig orientieren möchte.

Doppelaufgabe: Blumengeschäft und Fahrdienst

Den Fahrdienst, den der in Grieben wohnende Tino Voigt betreibt, wird es übrigens auch weiterhin geben, so versichert der 43-Jährige. Er freue sich, so Tino Voigt, wenn er am Ende eines Tages konstatieren kann, Gutes geleistet zu haben. Das könne er mit seinem Fahrdienst ebenso, wie nun auch mit der Übernahme des Blumengeschäftes seiner Eltern, die ihrem Sohn mit Sicherheit bei Bedarf hier und da unter die Arme greifen werden. „Wir haben seit Jahrzehnten eine so tolle Kundschaft, dass wir uns einfach nur freuen, dass der gute Name Blumen Hoffmann weitergeführt wird“, sagt Ute Voigt. Und man werde sich, und damit schwelgt die 65-Jährige schon wieder in Erinnerungen, weiterhin freuen, wenn die Kita-Kinder vor Weihnachten vorbeikommen, um das eine oder andere Weihnachtsliedchen zu singen.

Von Bert Wittke