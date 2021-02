Löwenberg: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben

Löwenberg

Am Donnerstag (18. Februar) in der Zeit von 9 bis 9.45 Uhr wurde einer 84-jährigen Kundin während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Granseer Straße die Geldbörse entwendet. Eine unbekannte Person muss die Geldbörse, welche die 84-Jährige in der Handtasche aufbewahrte, aus dieser entwendet haben. Sie trug die mit einem Reißverschluss geschlossene Handtasche über der Schulter.

Das Fehlen bemerkte sie erst an der Kasse des Supermarktes. Unmittelbar danach suchte sie die Bank auf, um die EC-Karte zu sperren. Hier wurde bekannt, dass bereits eine unberechtigte Abhebung in Höhe von mehreren Hundert Euro erfolgte. Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline