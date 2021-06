Löwenberg: Pausenkuchen aus dem Wohnwagenfenster

Löwenberg

Auf dem Schulhof der Libertasschule in Löwenberg steht seit einiger Zeit ein Wohnwagen. Spötter vermuteten schon, es könnte sich um den Zweitwohnsitz von Axel Klicks handeln, aber dem ist so, hat der Schulleiter glaubhaft versichert. Den Wohnwagen, der zugegebenermaßen derzeit noch etwas alt aussieht, hat Lehrerin Anne Schulz organisiert – und musste dafür lange suchen, bis sie ein günstiges Angebot entdeckte. Inzwischen steht das Gefährt unweit eines Nebeneingangs der Schule. Dort befand sich vorher eine kleine aufgemauerte Umrandung, die wohl ursprünglich mal Blumen beherbergen sollte. Das Mauerwerk ist inzwischen abgerissen worden. Die Firma Bergmann-Bau aus Gransee, die während der Ferien Sanierungsarbeiten in der Schule ausführt, hat sich dankenswerterweise bereiterklärt, den Bauschutt zu entsorgen.

Schüler der Libertasschule aus Löwenberg möbeln einen Wohnwagen auf. Quelle: Bert Wittke

Der Wohnwagen wird einen bestimmten Zweck erfüllen. Dort sollen künftig Kuchenbasare oder ähnlich geartete Verkaufsveranstaltungen in den großen Pausen stattfinden. Vielleicht, so eine Überlegung von Anne Schulz, könnte sich dort sogar mal eine kleine Schülerfirma etablieren. Zuvor muss das Gefährt jedoch erstmal auf Vordermann gebracht werden. Dabei packen die Klassenstufen sieben bis zehn im Rahmen von fachübergreifendem Unterricht (WAT, Kunst) kräftig mit an. Der Innenausbau hat bereits begonnen. So hat das Gefährt inzwischen einen neuen Fußboden bekommen. Die Holzfaserplatten dafür hat der OBI-Baumarkt aus Zehdenick günstig zur Verfügung gestellt. Nun muss es mit der Innenausstattung natürlich weitergehen. Dabei hoffen die Schüler neben der Unterstützung durch den Schulförderverein auch auf die Hilfe einheimischer Gewerbetreibender. Und schließlich muss der Wagen von außen noch angesprüht werden. „Es gibt bereits Schüler, die fragen, wann der Wagen geöffnet wird“, erzählt Axel Klicks. Das, so der Schulleiter, werde aber erst im neuen Schuljahr der Fall sein.

Von Bert Wittke