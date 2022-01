Löwenberg

Zeugen entdeckten am Sonntagmorgen in Löwenberg vor der Dorfkirche am Karl-Marx-Platz einen toten Mann in seinem Auto. Gegen 9.35 Uhr trafen Kripobeamte vor Ort ein. Die Polizei geht von einem unnatürlichen Tod aus, eine Fremdeinwirkung sei nicht ersichtlich. Die Kripo ermittelt nun vor Ort in der Angelegenheit.

Von Marco Paetzel