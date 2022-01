Löwenberg: Vorfreude auf eine neue Sporthalle

Löwenberg

Von Löwenberg aus macht sich am heutigen Dienstag eine Abordnung auf die Reise nach Strausberg (Kreis Märkisch-Oderland). Ihr gehört auch Manfred Telm an. „Wir wollen uns eine Sporthalle anschauen“, sagt der Bauamtsleiter der Gemeinde Löwenberger Land. Die Gemeinde beabsichtigt, in Löwenberg eine neue Halle sowohl für den Schulsport als auch die Nutzung von Sportvereinen zu bauen.

Arbeitsgruppe will in Strausberg wichtige Informationen einholen

„Bekanntlich haben wir zum Zwecke der Vorbereitung dieser Investition extra eine Arbeitsgruppe gebildet“, sagt der Bauamtsleiter. Vertreter dieser Gruppe – der Bauamtsleiter, der Schulleiter sowie Vorsitzende der Gemeindevertretung Axel Klicks sowie Mitglieder des Schul- und Sozialausschusses – sowie weitere, an dem Projekt interessierte Leute wollen sich heute in Strausberg eine Halle anschauen, die äquivalent zu jenem Vorhaben ist, das auch für Löwenberg angedacht ist. „Wir werden die Halle vor Ort besichtigen und uns auch über solche Dinge wie die anfallenden Betriebskosten, ein Bewirtschaftungskonzept und die Nutzung der Halle durch Vereine informieren“, so Manfred Telm. Am 19. Januar wollen die Mitstreiter der Arbeitsgruppe dann mit dem Ziel zusammenkommen, einen Variantenvorschlag zu erarbeiten. Der finale Vorschlag soll in der Folge den Gemeindevertretern vorgelegt werden.

Die Turnhalle der Libertasschule in Löwenberg (rechts) ist in die Jahre gekommen und zudem zu klein für den Schul- und den Vereinssport. Quelle: Bert Wittke

Das Gemeindeparlament wird in seiner nächsten Sitzung am 8. Februar über den Haushaltsplan für das Jahr 2022 abstimmen. Bis dahin soll nach Möglichkeit Klarheit herrschen, wie die neue Sporthalle der Libertasschule in Löwenberg aussehen soll. Wie Manfred Telm sagt, zeichne sich eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Objektplanern ab. Die sind seit Wochen am Werk, denn dass eine neue Sporthalle gebaut werden soll, ist bereits beschlossen worden. Jetzt ist es vor allem wichtig, den Standort für den Neubau festzulegen. Dafür gibt es nach Auskunft des Bauamtsleiters zwei mögliche Areale. Das erste befindet sich seitlich des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Löwenberg. Dort könnte ein L-förmiger Neubau seinen Platz finden. Bei der zweiten Variante würde der Neubau parallel zum Schulgebäude platziert. Momentan, so heißt es, zeichne sich eine Mehrheit für die L-förmige Variante an der Feuerwehr ab.

Noch keine Fördermittelzusage und keine Baugenehmigung

Bis zu einem ersten symbolischen Spatenstich ist bei aller Vorfreude auf eine neue Sporthalle aber noch Geduld gefragt. Bevor die notwendigen Fördermittel für das Projekt, das etwa acht bis zehn Millionen Euro kosten dürfte, nicht bewilligt sind, und keine Baugenehmigung vorliegt, macht es wenig Sinn, über einen Zeitrahmen für die Umsetzung dieser Investition nachzudenken.

Sporthalle zugleich auch Schulmensa

Ein wenig Vorfreude ist aber sicherer schon mal erlaubt. Immerhin soll in unmittelbarer Nähe der Löwenberger Schule eine kleine Dreifelderhalle entstehen, die die Form einer Zweifelderhalle aufweist. Sie wird, das ist den Planungsunterlagen zu entnehmen, ein Länge von 60 Metern und ein Breite von 38 Metern haben. In der Halle sind Umkleide- und Geräteräume vorgesehen. Außerdem soll es Plätze für insgesamt 199 Zuschauerinnen und Zuschauer geben. Es ist die Absicht der Löwenberger, dass in der Halle auch die Schulmensa Platz findet sowie eine Ausgabeküche und eine kleinen Teeküche.

Wie schon in den Jahren zuvor plant die Gemeinde Löwenberger Land auch für das Finanzjahr 2022 wieder Investitionen in den Brandschutz. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000, das in Grieben stationiert werden soll. Darüber hinaus sollen dieses Jahr rund 50 000 Euro in den Bau von Feuerlöschbrunnen und die Installation von Alarmsirenen investiert werden.

Zwei Nassenheider Wege im Investitionsplan

Was den weiteren Straßen- und Wegebau betrifft, stehen der Koppelweg und der Horstweg in Nassenheide auf dem Programm. Für den Koppelweg sind insgesamt rund 219 000 Euro (davon 197 000 Euro in Form von Anliegerbeiträgen), für den Horstweg rund 453 000 Euro (407 600 Euro Anliegerbeiträge) geplant.

In Teschendorf sollen in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 1,3 Millionen Euro in die Wiederherstellung des Griebener Weg fließen. Die Arbeiten konzentrieren sich ausschließlich auf den Außenbereich des Weges.

Geh- und Radweg für Löwenberg

Zu weiteren Investitionsvorhaben gehört der Bau eines gemeinsamen Geh- und Radweges an der Bundesstraße 167 und an der Bundesstraße 96 im Ortsteil Löwenberg.

Mit dem Innenausbau wird dieses Jahr die Sanierung des ehemaligen Kindergartens in Linde abgeschlossen. Dafür stehen rund 200 000 Euro zur Verfügung. Das Gebäude dient als Gemeindehaus und Domizil für die Landfrauen.

Von Bert Wittke