Löwenberger Land: Einbruch im Baustoffhandel

Löwenberger Land

Ein Einbruch in einen Baustoffhandel im Löwenberger Land wurde der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. „In der vergangenen Nacht versuchten bisher unbekannte Täter über zwei Türen in das Gebäude einzudringen. Diese wurden dabei beschädigt“, erklärte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Letztendlich gelangten die Täter über ein Fenster in das Gebäude und durchsuchten dort die Räume. „Sie stahlen unter anderem Bargeld sowie verschiedene Geräte, darunter eine Kettensäge, einen Akkuschrauber und einen Winkelschleifer“, berichtete die Pressesprecherin weiter. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1200 Euro beziffert. Ein Kriminaltechniker der Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Von MAZonline