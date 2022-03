Löwenberger Land: Eltern bemängeln Essensversorgung in Kita, Schule und Hort

Löwenberg

Frisch und ausgewogen, lecker und kindgerecht: So stellen sich wohl alle Eltern die Speisen vor, die ihre Sprösslinge während des Besuchs von Kita, Hort und Schule auf den Tisch bekommen. Dass dies in manchen Fällen Wunschdenken ist, zeigen die Beschwerden mehrerer Eltern aus dem Löwenberger Land, deren Kinder die Schule, den Hort oder eine Kita besuchen, die vom Essensversorger Zuerbel & Lingk GmbH & Co. KG aus Neuruppin versorgt werden.

Eltern aus dem Löwenberger Land sind mit der Essensversorgung unzufrieden

In Vertretung mehrerer Eltern hat sich eine Mutter aus dem Löwenberger Land (Name der Redaktion bekannt) an die MAZ gewandt, um die Missstände öffentlich zu machen, nachdem wiederholte Beschwerden beim Essensversorger keine Besserung der Situation herbeiführten und nach ihrer Aussage sogar komplett ignoriert wurden.

„Das Problem existiert schon länger, aber niemand hat sich bisher so richtig herangetraut“, erzählt sie. Man wisse, dass die Firma mit Personalproblemen zu kämpfen habe. „Aber es existiert ja ein Vertrag mit der Gemeinde und die Kinder haben einen Anspruch auf gesundes Essen.“ Was dort allerdings an manchen Tagen auf den Tellern landet, klingt wenig appetitlich. Da berichtet die Mutter von flüssigem Milchreis und Kirschsuppe, „die eher Kirschwasser war“. Zudem seien die Portionsgrößen einfach zu klein.

Löwenberger Hort hat „Qualitätszettel“ eingeführt

Mittlerweile gebe es Eltern, die sich selbst von der Qualität des Essens überzeugen – auch ihr Urteil fiel nicht gerade positiv aus. Im Löwenberger Hort würden mittlerweile Qualitätszettel ausgefüllt, um die Beschwerden belegen zu können. „Natürlich ist es eine Großküche, dass das Essen nicht wie bei Mutti zu Hause schmeckt, das ist uns auch klar“, sagt die Sprecherin. Oftmals werde auch einfach zu wenig Essen geliefert.

„Es ist ein Dauerthema. Es funktioniert zwischendurch mal wieder für ein paar Wochen, dann ist das Problem wieder da.“ Die Elternschaft habe den Wunsch, dass ihre Kinder sowohl qualitativ als auch quantitativ wieder ordentlich mit Essen versorgt werden. „Es müssen auch keine drei Essen zur Auswahl stehen. Zwei würden völlig ausreichen, wenn denn die Qualität stimmt.“

Essensanbieter nimmt zur Kritik der Elternschaft Stellung

Zu den Vorwürfen nimmt Daniela Mrosek Stellung. „Natürlich muss ich leider zugeben, dass in den letzten Wochen bei uns in der Küche einige Fehler unterlaufen sind“, gibt die Frau, die als Küchenleiterin für Zuerbel und Lingk arbeitet, offen zu. Durch extremen Personalmangel, Krankheitsfälle und große Probleme beim Lieferanten sei es tatsächlich einige Male dazu gekommen, dass die Mittagsversorgung nicht für 100 Prozent der Kinder gewährleistet werden konnte.

„Dieses Problem haben wir uns jetzt sehr intensiv angenommen und werden mit sehr viel Sorgfalt darauf achten, dass diese Fehler nicht mehr passieren werden.“ In der letzten Woche habe es zu diesem Geschehen verschiedene Gespräche mit den Kollegen, den Mitarbeitern der Grundschule Löwenberg und auch der Gemeinde gegeben, „bei der wir über viele Anmerkungen, Probleme und auch Vorschläge gesprochen hatten, bei denen wir zu vielen gemeinsamen Erkenntnissen gekommen sind, welche schnellstmöglich umgesetzt werden“.

Essen vom 11. März wird Eltern nicht in Rechnung gestellt

Auch zu dem von den Eltern bemängelten flüssigen Milchreis erklärt sich Daniela Mrosek. „Bei dem Mittagessen vom 11. März, da gab es Milchreis mit Zucker und Zimt und als Dessert Apfelmus, ist dem jeweiligen Koch natürlich ein riesiger Fehler passiert, welcher nicht mehr behoben werden konnte. Hierzu entschuldigen wir uns natürlich von ganzen Herzen und haben aus diesem Fehler unsererseits die Konsequenz gezogen und werden allen Eltern, die an diesem Tag das Mittagessen für ihre Kinder gewählt hatten, natürlich von der Zahlung befreien.“

Dazu werde man sich natürlich auch noch einmal mit den betreffenden Eltern in Verbindung setzen. „Zudem werde ich persönlich darauf achten, dass ich jetzt regelmäßig mit dem Hort, der Schule und der Gemeinde Löwenberg in Verbindung bleibe, damit wir immer gleich in Kontakt treten können, sobald es Fragen und Probleme geben sollte.“

Von Stefanie Fechner