Löwenberger Land

Mit gehörigem Mindestabstand und Mundschutz wird wieder an oder in die Kirchen im Löwenberger Land zu Gottesdiensten eingeladen. Zu Himmelfahrt wird um 10 Uhr auf dem Kirchhof in Grüneberg eine Andacht zum Himmelfahrtsfest sein. Mit einer Luftballonaktion sind in besonderer Weise die Kinder angesprochen. Zu Pfingsten gibt es in verschiedenen Orten Gottesdienste: Pfingstsonntag um 10 Uhr in Gutengermendorf und Grüneberg, 14 Uhr in Teschendorf und 15.30 Uhr in Löwenberg, am Pfingstmontag dann um 9.30 Uhr in Buberow und um 11 Uhr in Kraatz. "Pläne können wir nur unter Vorbehalt und eher kurzfristig machen", betont Pastorin Schlenker und beschwört immer wieder den Schutz der schwächsten Gemeindeglieder. "Ich würde mich freuen, wenn auch die eine oder andere junge Familie mit Kindern kommt, wir sind darauf vorbereitet."

Von MAZonline