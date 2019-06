Löwenberger Land

Nachdem seit Jahren auf Fraktionsbildung im Löwenberger Land verzichtet wurde, hat Die Linke gemeinsam mit dem Abgeordneten der FDL, André Schild, eine gemeinsame Fraktion gebildet. Sie heißt Die Linke/FDL, dessen Fraktionsvorsitzenden wurde Ralf-Ulrich Steinberg.

Es gibt Schnittmengen

„Wir haben die Wahlprogramme nebeneinander gelegt und hatten bei Schule und Kita und transparenter Politik große Schnittmengen“, begründet André Schild die Entscheidung, sich mit den zwei Abgeordneten von der Linken zusammenzuschließen. Für den neu gewählten Fraktionsvorsitzenden ist klar: „Wir werden auch künftig die Zusammenarbeit mit den anderen Abgeordneten der demokratischen Parteien und Wählervereinigungen suchen und da, wo es inhaltlich passt, auch gemeinsame Anträge und Projekte erarbeiten“.

Kommunalpolitik soll frauenfreundlicher werden

Diana Wunderlich ist eine der wenigen Frauen in der Gemeindevertreterversammlung (GVV) und will sich mit den anderen Frauen darüber verständigen, wie man die GVV familien- und frauenfreundlicher machen kann. „So lange nicht 50 Prozent der Gemeindevertreter weiblich sind, machen wir etwas falsch.“ Für Wunderlich beginnt das mit einer einfachen Sache, wie einem Arbeits- oder Sitzungsplan. „Das ist ein Punkt, den möchte ich unbedingt in der Geschäftsordnung haben“.

Vorsitz nicht angestrebt

Die konstituierende Sitzung der GVV findet am 20. Juni statt. Die noch junge Fraktion spricht sich für eine Sitzverteilung nach der vorgesehenen Regelung der Kommunalverfassung für die Ausschüsse der Gemeindevertretung und deren Vorsitzenden aus. Eine Bewerbung um den Vorsitz der Gemeindevertretung wird es aus dieser Fraktion nach heutigem Stand nicht geben.

