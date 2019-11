Nassenheide

Die MAZ lädt am Mittwoch, 27. November, zum Stammtisch nach Nassenheide ein. Er beginnt um 18.30 Uhr in der Kleinen Scheune in der Hohenbrucher Chaussee 6. Anlass ist die Reihe „ MAZ zu Hause in... Löwenberger Land“, die bis zum 1. Dezember in der Märkischen Allgemeinen zu finden ist.

Was gefällt Ihnen in Löwenberg und den Ortsteilen? Was missfällt Ihnen? Wo kann nachgebessert werden, welche Themen sollten mal angesprochen werden? Haben Sie Anregungen oder Vorschläge? Wir hören Ihnen zu, schreiben mit und werden Ihre Wortmeldungen, Kritiken, Ideen und Wünsche öffentlich machen. Mit dabei sind MAZ-Reporterin Stefanie Fechner und Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Der Eintritt ist frei.

Von Stefanie Fechner