Manege frei – in Neuendorf hebt sich der Vorhang

Neuendorf

Jonglage und Akrobatik, Tanz und Trapez und Clowns, die eine Stunde durchs Programm führen – es ist wirklich das volle Zirkus-Programm, welches am Sonnabend im Jugendgästehaus in Neuendorf geboten werden wird. Mag sein, dass Tiger, Löwen und Elefanten in der Manege fehlen werden. Aber das werden die Besucher verschmerzen können, ist sich Tim Zunk sicher. Der Rostocker gehört zu einem Team von fünf Zirkus-Pädagogen, die seit Montag hier mit 32 Kindern arbeiten. Und alles andere, was man von einer Zirkusshow erwarten kann, wird dabei sein, verspricht er.

Für viele das erste Camp

Theo aus Neu-Löwenberg ist eines von den Kindern, die hier eine knappe Woche verbringen. Der Achtjährige fühlt sich toll, übt fleißig für seine Luftakrobatik-Nummer. Es ist sein erster Ausflug in die Zirkuswelt. Violet hat da schon ein wenig mehr Erfahrung gesammelt. Die Elfjährige war schon bei einem Projekt in ihrer Schule dabei und genießt den Aufenthalt. „Ein bisschen aufgeregt“ sei sie schon vor der Aufführung am Sonnabend. Auch sie freue sich riesig, im Camp zu sein. „Mein erstes Camp“, wie sie stolz ergänzt. Leider haben nicht alle, die gern wollten, einen Platz erhalten können, sagt Liane Jung, die Jugendkoordinatorin des Löwenberger Landes. Mehr als 40 Interessenten habe es gegeben für das Projekt, welches vollständig vom Bundesministerium für Bildung gefördert wird und im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“ läuft. „Für uns ist das ein voller Erfolg“, sagt sie angesichts des Interesses. Außerdem mit an Bord sind als Unterstützer der Reit- und Fahrverein Löwenberg sowie Mathias Ludwig.

Hula-Hup und Jonglage gehören natürlich mit dazu. Quelle: Uwe Halling

Sieben bis 14 Jahre alt sind die Mädchen und Jungen, die hier unter Anleitung der fünf Zirkus-Leute jeden Tag mehrere Stunden trainieren. Da kreisen Hula-Hoop-Reifen, fliegen Kegel und Bälle durch die Luft und am Trapez geht es ein gutes Stück in die Lüfte. Ohne Netz und doppelten Boden, dafür aber mit einer dicken Matte, die jeden Fall zuverlässig abfedert.

Am Freitag darf getanzt werden

Die übrige Zeit übernehmen Betreuer aus der Gemeinde die Gestaltung. Und auch mit ihnen kommt keine Langeweile auf. Anouk Brandenburg, Emilia Kreutzer, Philipp Uhlmann und Godian Schimanski baten in dieser Woche unter anderem zum Lagerfeuerabend mit Stockbrot-Backen und zur Nachtwanderung. Beim Training haben die jungen Leute eigentlich ihre freie Zeit, sind aber dennoch oft an der Seite ihrer Schützlinge. Sie sorgen dann für Getränkenachschub und bereiten die Brotzeit vor. Und die Disco am Freitagnachmittag, wenn getanzt werden darf. Allzu lange wird die Kinderparty aber nicht gehen, schränken sie ein. Schließlich steht der große Tag bevor und da warten gleich zwei Aufgaben: Vor der Aufführung am Sonnabendnachmittag um 14 Uhr steht am Vormittag die letzte Probe auf der Tagesordnung.

Ab 13.45 Uhr werden die Besucher in die Manege gelassen – bei gutem Wetter soll diese auf der Terrasse neben dem Saal des Jugendgästehauses aufgebaut werden, bei Regen wird im Saal gespielt. Um 14 Uhr heißt es dann: Vorhang auf!

Großer Nachholbedarf bei den Kids

Ursprünglich sei die Zirkus-Woche ins Leben gerufen worden, um Kinder aus unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenzubringen, erzählt Tim Zunk. Das ist inzwischen etwas in den Hintergrund gerückt. In reichlich zwei Jahren Isolation in Folge der Corona-Pandemie haben alle Kinder gleichermaßen gelitten. „Nach Corona haben alle Kids viel aufzuholen“, sagt er. Für die meisten der Gruppe ist Neuendorf das erste Ferienlager überhaupt, welches sie besuchen können. Überhaupt nicht neu ist hingegen, dass auch hier ab und zu Tränen fließen – das Heimweh trifft eben alle mal.

32 Kinder sind bei der Zirkuswoche im Jugendgästehaus in Neuendorf dabei. Die Zahl der Nachfragen war deutlich höher. Quelle: Uwe Halling

Mittlerweile seien die Kids zu einer richtig guten Truppe zusammengewachsen, meinte Betreuer Gordian Schimanski. Nach der Ankunft hätten sie sich selbst ihre Zimmernachbarn aussuchen können. Die Trainingszeit verbringen sie wiederum in Gruppen und üben verschiedene Disziplinen ein. Dabei geht es nicht nur um Einzeldarbietungen, wie Alexander und Levia zeigen. Die „Affenschaukel“ der beiden Neunjährigen konnte sich am Donnerstag schon sehen lassen, lobte Anleiter Zunk.

Das Camp, welches die Gemeinde im Rahmen der Osterferienzeit organisiert hat, ist in dieser Form das erste im Löwenberger Land, so Liane Jung. „Und leider läuft das Förderprogramm in diesem Jahr aus.“ Natürlich hoffe man auf eine Fortsetzung von „Kultur macht stark“, um 2023 wieder ein solches Angebot machen zu können.

Von Björn Bethe