Mit Alkohol am Steuer: Unfall in Teschendorf

Teschendorf

Ein 37-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 17.45 Uhr die B 96 aus Fahrtrichtung Nassenheide in Richtung Löwenberg. Als er in Teschendorf auf Höhe der Hauptstraße 93 nach links abbiegen wollte und den Gegenverkehr beachtete, überholte ihn ein 63-jähriger Skoda- Fahrer trotz Gegenverkehr. In der weiteren Folge kam es zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach kurzer Nachfahrt hielt der 63-Jährige am rechten Fahrbahnrand und fuhr nach einem kurzen Gespräch weiter. In der Ortschaft Gransee wurde der 63-jährige Fahrzeugführer durch einen Streifenwagen gestoppt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Auf Grund des Verdachts auf Nachtrunk wurden zwei Blutentnahmen angeordnet und im Krankenhaus Gransee durchgeführt. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Von Wiebke Wollek