Löwenberg

1355 potenzielle Briefwähler hatten bis Mittwochmittag ihre Unterlagen für die Bundestagswahl in der Gemeindeverwaltung des Löwenberger Landes in Löwenberg abgeholt.Und das ist mit Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn noch ist Zeit, bereits vor dem eigentlichen Wahltag am 26. September seine beiden Kreuzchen auf dem Stimmzettel zu machen – eines für den favorisierten Wahlkreisabgeordneten und eines für die entsprechende Partei auf der Landesliste.

Bei der vergangenen Bundestagswahl hatten wir genau 850 Briefwähler“, erinnert sich Martina Kranich.Die Wahlleiterin der Gemeinde Löwenberger Land ist auf den Ansturm gut vorbereitet. Alle Unterlagen, die der Wähler bekommt, sind bereits entsprechend vorsortiert. Kommt jemand die Briefwahlunterlagen abholen, reicht ein Griff und alles ist erledigt. Das zahlt sich aus, dass Martina Kranich eine erfahrene Wahlleiterin ist.

Dank an die Wahlhelfer

In der Gemeinde Löwenberger Land sind 7012 Personen am 26. September wahlberechtigt. Die Gemeinde ist in insgesamt 14 Wahlbezirke eingeteilt: Löwenberg (barrierefrei), Linde, Grünberg, Neulöwenberg, Liebenberg, Greiben (barrierefrei), Großmutz/Glambeck, Hoppenrade, Falkenthal, Häsen/Klevesche Häuser/Neuhäsen (barrierefrei), Teschendorf, Gutengermendorf, Neuendorf (barrierefrei) und Nassenheide (barrierefrei). 137 Wahlhelfer werden am 26. September im Einsatz sein.

„Ich möchte mich auf diesem Weg einmal ganz herzlich bedanken, dass sich so viele Leute bereiterklärt haben, als Wahlhelfer zu fungieren“, sagt Martina Kranich. Es habe überhaupt keine Probleme gegeben, alle notwendigen Posten zu besetzen. Sie hoffe, so sagt die Wahlleiterin, dass diese Bereitschaft weiter anhält. Schließlich muss dieses Jahr noch ein neuer Landrat in Oberhavel gewählt werden und womöglich wird sogar noch eine Stichwahl nötig. Die Einweisung der Wahlvorstände erfolgt am Dienstag, 21. September, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Löwenberg.

Für die Wahl gilt ein Hygienekonzept

Bezüglich der Auszählung der Stimmen gibt es eine Besonderheit: Wenn in einem Wahllokal weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden , erfolgt die Auszählung der Stimmen aus Gründen der Geheimhaltung in einem anderen Wahlbezirk und gemeinsam mit den dort abgegebenen Stimmen. Der Transport der Stimmen in einen anderen Wahlbezirk hat durch mindestens drei Personen und auf schnellstem Weg in einem Fahrzeug zu erfolgen.

Für die Wahl gilt ein Hygienekonzept. Danach ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Wo Wahllokale sehr klein sind, wie zum Beispiel das Schlosszimmer in Hoppenrade (Kircheneingang) gilt, dass nur jeweils eine Person das Wahllokal betreten darf. Für die Wahl gilt eine Maskenpflicht. Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter Wahlvorstände erhalten Masken und werden auch über Exemplare verfügen, die an Wähler ausgegeben werden können, die ihre Maske womöglich vergessen haben. Bereitgestellt werden Desinfektionsmittel für die Hände und auch Mittel zur Flächendesinfektion, etwa der Tische in den Wahlkabinen beziehungsweise von Türklinken. Der Vertreter des Wahlvorstandes, der die Wahlbenachrichtigungen entgegennimmt, erhält Einweghandschuhe.

Speziell zertifizierte antibakterielle Kugelschreiber

Die Wähler sind aufgefordert, sich derart auszuweisen, dass sie ihren Personalausweis beziehungsweise den Reisepass nicht aus der Hand geben müssen. Darüber hinaus wird darum gebeten, zum Ankreuzen eigene Kugelschreiber mit blauer Miene mitzubringen. Andernfalls werden speziell zertifizierte antibakterielle Kugelschreiber zur Verfügung gestellt, die die Gemeinde im Vorfeld geordert hat. Dabei ist dem Kunststoff ein Additiv eingearbeitet, das eine antibakterielle Wirkung hat und sich auch nicht abreiben oder lösen lässt

Die Ansiedlung und Weitergabe von Krankheitserregern, so heißt es , sei bei diesen Schreibgeräten nachweislich um 99,99 Prozent reduziert. Sowohl Bakterien als auch Viren, einschließlich des Corona-Virus, würden zerstört. Schließlich würden die Wahllokale alle 20 Minuten stoßgelüftet. Die Wahlvorstände seien aufgefordert, die Einhaltung der Hygienekonzepte, die in den Wahllokalen ausgehangen werden, streng zu kontrollieren

Von Bert Wittke