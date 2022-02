Mutmaßliche Brandstifter in Nassenheide erwischt – jetzt ermittelt die Kripo

Nassenheide

Rauchschwaden ziehen durch das kleine Wäldchen am so genannten Gemeindeberg in Nassenheide, es riecht nach verkokeltem Holz – und zwei Männer bewegen sich zügig von der Brandstelle weg. Eben diese Situation beobachtete der Nassenheider Jagdgehilfe Silvio Montwill am Dienstagnachmittag, als er gerade dabei war, die Jagdkanzeln auf Sturmschäden zu kontrollieren. „Ich war gerade mit dem Hund unterwegs, als ich auf die Personen aufmerksam geworden bin“, erzählt er.

Silvio Montwill aus Nassenheide beobachtet die Männer und ruft die Polizei

Fast eine Viertelstunde lang beobachtet er das Treiben der beiden Männer und entschließt sich dann, die Sache einmal aus der Nähe zu begutachten. Im Wald stößt Silvio Montwill auf zwei Stellen, an denen offenbar ein Feuer gelegt werden sollte. So wurde etwa ein Ast zwischen eine Astgabel gelegt und angezündet, zudem weist eine Kiefer am Stamm Brandspuren auf.

Silvio Montwill rief die Polizei – die ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen die beiden Männer. Quelle: Enrico Kugler

Ein Zeugenhinweis wird die Polizei später auf eine weitere Brandstelle an einem Baum entlang des Feldweges, der im Bereich zwischen der Teschendorfer Straße und Am Dorfanger/Hohenbrucher Chaussee verläuft, aufmerksam machen. Silvio Montwill folgt indes den beiden Personen mit dem Auto, stoppt sie auf dem Feldweg und spricht sie an – und ruft dann die Polizei, die auch schon wenige Minuten später eintrifft.

Kripo stellt Feuerzeuge sicher

Das bestätigt auch Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. „Der Zeuge hat im Wald zwei Männer beobachtet und stellte dann eine Rauchentwicklung in dem Wäldchen fest“, berichtet sie. Die beiden Männer hätten den Versuch der Brandstiftung allerdings abgestritten. „Man hat dann sowohl ihr Auto als auch die beiden Herren durchsucht und unter anderem Feuerzeuge sichergestellt.“

Die Kriminalpolizei und der Kriminaldauerdienst kamen vor Ort, um die Ermittlungen zu unterstützen. Gegen die 71und 24 Jahre alten Männer, die nicht aus dem Ort kommen, wurden Anzeigen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 23.20 Uhr wurden die Nassenheider Feuerwehrkameraden zum Waldbodenbrand alarmiert. Quelle: Stefanie Fechner

Zusammenhänge mit anderen Bränden im Löwenberger Land werden untersucht

Ob die versuchte Brandstiftung womöglich mit anderen Wald- und Wiesenbränden in der Region in Zusammenhang steht, müssen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Seit Jahren ist vor allem das Löwenberger Land von Bränden in Folge von Brandstiftungen betroffen. Zuletzt brannten am 18. Juni des vergangenen Jahres bei Grüneberg rund neun Hektar Wald und Waldboden, der Einsatz dauerte von 15 Uhr bis tief in die Nacht an.

Auch in den Tagen danach musste die Feuerwehr immer wieder ausrücken, um Glutnester zu löschen. Auch nach dem Brand einer Strohmiete in Grüneberg am 29. Oktober 2021 ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Aber auch in den Gebieten der Stadt Liebenwalde, der Stadt Oranienburg und der Stadt Zehdenick kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Bränden.

In Grüneberg brannte eine Strohmiete ab – die Polizei geht von Brandstiftung aus. Quelle: Julian Stähle

Die Ermittlungen der Polizei gestalten sich indes schwierig, es gibt kaum Hinweise auf mögliche Verursacher. Mittlerweile haben die betroffenen Gemeinden und Städte sogar eine Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgesetzt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Von Stefanie Fechner