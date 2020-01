250 Weihnachtsbäume in Flammen

Nassenheide

Während man in der Gemeinde Birkenwerder in diesem Jahr auf das Verbrennen von Weihnachtsbäumen beim Knutfest verzichtet ( MAZ berichtete), lässt man in Nassenheide diese Tradition weiter hochleben. 250 Weihnachtsbäume wurden am Sonnabend von der Freiwilligen Feuerwehr kontrolliert verbrannt.

„Natürlich ist auch uns der Umweltschutz sehr wichtig, dennoch wollen wir liebgewonnene Traditionen pflegen, die gerade auch für unsere Dorfgemeinschaft sehr wichtig sind“, erklärt Klaus Wunsch, Vorsitzender des Fördervereines des Freiwilligen Feuerwehr aus Nassenheide. Allerdings gab es in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit auch eine Veränderung beim Nassenheider Knutfest, erstmals wurde auf Pappbecher gänzlich verzichtet. Seit zehn Jahren treffen sich die Bewohner aus Nassenheide zum Knutfest, für Klaus Wunsch ein wichtiger Termin. „Bei uns in Nassenheide gibt es ja nicht so viele Feste, demnach sind solche Termine immer sehr wichtig für den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl im Ort. Zumal wir ja auch nicht so viele Vereine haben, die etwas organisieren.“

Feuerwehr bietet Abholservice für Bäume

Und die Ortsbewohner nahmen es dankend an, mit Einbruch der Dämmerung wurde es voll rund um das Lagerfeuer, bestehend aus den Weihnachtsbäumen des Ortes. Im Vorfeld des Knutfestes hatte die Freiwillige Feuerwehr sogar einen Abholservice für Weihnachtsbäume angeboten, wie Klaus Wunsch schmunzelnd berichtet. „Alle, die ihren Baum abgeschmückt vor die Tür gelegt haben, bekamen einen Bierdeckel in den Briefkasten. Für diesen Bierdeckel bekommt man dann hier beim Knutfest einen Glühwein gratis.“

So gingen am Abend dann zahlreiche Bierdeckel als Zahlungsmittel über die Ladentheke. „Für uns als Dorfgemeinschaft ist es immer wieder schön, Freunde und Bekannte zu treffen bei solchen Veranstaltungen. Man verbringt gemeinsam einen schönen Abend“, hebt auch der Nassenheider Marc Bauer die Wichtigkeit des Knutfestes hervor.

Von Knut Hagedorn