Nassenheide: Am Dorfanger und Hohenbrucher Chaussee sollen ausgebaut werden

Nassenheide

Schlagloch an Schlagloch reiht sich derzeit in der Straße Am Dorfanger in Nassenheide aneinander, die Straße ist geprägt von Bodenwellen. Ein Ärgernis, das viele Nassenheider schon seit langem beschäftigt. Nun stellte die Gemeinde Löwenberger Land am Donnerstagabend während der Ortsbeiratssitzung erste Pläne für den Ausbau der Straße vor.

Lesen Sie auch Straße des Grauens in Nassenheide: Härtetest für die Kraftfahrer

Rund 50 Anwohner von neu zugezogen bis alt eingesessen fanden sich im Saal des Dorfgemeinschaftshauses ein. „Wahnsinn, aber wir haben damit gerechnet und wir finden das auch gut“, befand Ortsvorsteherin Andrea Schild zu Beginn der Sitzung. Nach einem kurzen Rückblick auf die Zeit der Coronapandemie wandte sie sich dem Thema zu, dass die Nassenheider offenbar so brennend interessiert. „Wir haben bereits auf zwei Sitzungen intern an den Plänen gearbeitet, die wir nun heute der Öffentlichkeit vorstellen wollen.“

Bauamt zeigt erste Pläne für den Ausbau

Veränderungen, da ist sich Andrea Schild sicher, wünsche man sich schon lange. Dabei seien aber sowohl der historische Blick als auch der verkehrstechnische Blick auf den Dorfanger zu beachten. „Das Kopfsteinpflaster ist von vielen geliebt und von vielen gehasst, und wir haben nun versucht, einen Kompromiss zu finden.“

Wie dieser aussehen könnte, erklärte Marco Krüger vom Bauamt der Gemeinde Löwenberger Land. „Es sind erste Informationen zu den umfassenden Bauarbeiten für die Straßen Am Dorfanger und Hohenbrucher Chaussee. Da ist noch nichts in Stein gemeißelt“, sagte er einführend. Die Straße Am Dorfanger habe für viel Freude, durch die starke Lärmbelastung und die unbefestigten Seitenbereiche aber auch für viel Frust gesorgt. „Der erste Gang für Fördermittel ist erledigt und wir präsentieren heute einen ersten groben Entwurf.“

Die Straßen Am Dorfanger und Hohenbrucher Chaussee sollen ausgebaut werden. Quelle: Stefanie Fechner

So soll das Natursteinpflaster im gesamten Bereich aufgenommen, aber nur im historischen Teil des Dorfangers rund um die Kirche wieder neu verlegt werden. „Dazu werden die schon vorhandenen, noch provisorischen Parkflächen gepflastert“, so Marco Krüger. Im weiteren Verlauf bis zur Anbindung an die Hohenbrucher Chaussee wird die Fahrbahn auf einer Breite von 3,05 Metern asphaltiert und beidseitig von einem 1,25 Meter breiten Betonpflasterstreifen eingefasst. Das Wartehäuschen auf der südlichen Seite des Dorfangers soll bestehen bleiben, eine Busspur soll integriert werden. Zusätzlich sind zehn Fahrradanlehnbügel vorgesehen.

Gehweg soll von den Häusern weg geführt werden

Der südliche Geh- und Radweg soll ebenfalls aufgenommen und von den Häusern weg geführt werden, außerdem sollen die Grundstückszufahrten neu gepflastert werden. „So können wir in einem Schwung das gesamte Dorfbild erneuern und neu gestalten.“ Zudem wird ein reiner Gehweg auf der nördlichen Seite der Straße von der Kirche bis zur Arztpraxis gebaut. Auch der Bereich rund um die Feuerwehr soll im Zuge der Baumaßnahme angepackt werden: „Die Parksituation für die Einsatzkräfte wird neu geordnet“, so Marco Krüger. Dafür sind Parkplätze mit Betonsteinpflaster vorgesehen, um die Unfallgefahr zu minimieren.

Rund um die Kirche soll das aufgenommene Natursteinpflaster auch wieder verlegt werden. Quelle: Ulrike Gawande

An der Arztpraxis sollen ebenfalls Parkplätze entstehen. Die Hohenbrucher Chaussee soll von bisher 3,50 auf 5,50 Meter verbreitert werden, auch hier sollen die Zufahrten angepasst werden. Die Kosten für die Zufahrten müssten die Anwohner selbst tragen, die Kosten für die Arbeiten an den Straßen selbst – 1,8 Millionen Euro sind eingeplant – trägt die Gemeinde als Straßenbaulastträger.

Lesen Sie auch Er spendiert der Nassenheider Feuerwehr einen neuen Fußboden

Im Anschluss an die Ausführungen entwickelte sich eine intensive Diskussion um die vorgestellten Pläne. Vor allem die Bäume, die für die Baumaßnahmen weichen sollen erregten die Gemüter. Doch auch in diesem Punkt schieden sich die Geister der Anwesenden, bereiten doch einige der alten Bäume Probleme, indem sie mit ihrem Wurzelwerk Häuser beschädigen. „Bäume, die weit genug weg von den Häusern stehen sollten unbedingt erhalten bleiben“, war die einhellige Meinung der Anwohner. Auch über die geplanten Entwässerungsmulden entlang der Straßen wurde rege diskutiert, ebenso wie über die Anzahl der Parkplätze vor der Arztpraxis, die von den Anwesenden als nicht ausreichen erachtet werden.

Lesen Sie auch Feuerwehr Nassenheide: Einsatzbereitschaft auch im Corona-Jahr gesichert

„Wir haben sämtliche Hinweise und Ideen aufgenommen und werden sie mit dem Planer besprechen“, sagte Andrea Schild abschließend. „Wir warten schon seit zehn Jahren darauf, und man wird nicht alle Wünsche umsetzen können. Aber das sind einfach Kröten, die man schlucken muss.“

Von Stefanie Fechner