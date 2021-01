Nassenheide: Auto kracht in Zaun, Fahrer flüchtet

Nassenheide

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht beschäftigte in der Nacht zu Freitag (22. Januar) gegen 0.40 Uhr die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen war in der Straße Am Dorfanger in Nassenheide ein Auto von der Straße abgekommen und in einen Gartenzaun gekracht. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Zuge der Nahbereichsfahndung in Teschendorf einen silbernen Audi feststellen, an dessen Steuer ein 39-jähriger Berliner saß. Sein Fahrzeug wurde gerade durch einen 30-jährigen Oberhaveler mit einem VW Caddy abgeschleppt. „Die Beamten fanden am Audi passende Unfallspuren“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Anzeige

Beide Männer standen offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. „Der 39-Jährige stimmt einem Atemalkoholtest nicht zu, bei dem 30-Jährigen wurde ein Wert von 1,27 Promille gemessen“, berichtete Ariane Feierbach weiter. Beide Fahrer mussten sich im Anschluss einer Blutprobenentname unterziehen. Entsprechende Anzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Von MAZonline