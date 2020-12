Nassenheide: Nach dem Tanken noch einen Weihnachtsbaum kaufen

Nassenheide

Klein und groß, buschig gewachsen oder schmal, aber am liebsten Nordmann: Wenn es um Weihnachtsbäume geht, sind die Vorlieben so unterschiedlich wie die Menschen selbst. In Nassenheide können alle, die noch einen passenden Baum für das heimische Wohnzimmer suchen, fündig werden. Auf dem Gelände der Sprint-Tankstelle an der Oranienburger Chaussee hat das B&M Pflanzenparadies aus Oranienburg im zweiten Jahr in Folge einen Weihnachtsbaumverkauf eröffnet, Jaroslaw Wojtow steht täglich bei Wind und Wetter draußen parat, um die Kunden zu beraten.

Die Kunden wollen Nordmanntannen

„Im Schnitt verkaufe ich etwa 40 Bäume am Tag, mal mehr, mal weniger“, erklärt er, während er ein Bäumchen zurechtrückt. Seit acht Jahren verkauft er nun schon Weihnachtsbäume und kann eines mit Sicherheit sagen: „Zu 95 Prozent wollen die Leute Nordmanntannen“, erzählt Wojtow. Ihm selbst würde auch nie ein künstlicher Weihnachtsbaum ins Haus kommen. „Bei mir gibt es nur echte Bäume“, lacht er. Damit die Kunden immer eine große Auswahl haben, werden jeden Tag frische Nadelbäume in allen Formen und Größen angeliefert. Die Preisspanne liegt zwischen zehn Euro für die kleinen Tannen bis zu 60 Euro für die Premiumbäume. Natürlich werden die Bäume auf Wunsch auch fachgerecht in ein Netz verpackt, damit alles heil und sicher zu Hause ankommt und dem großen Schmücken nichts mehr im Wege steht.

Direkt an der B96 gelegen

Wer sich noch mit einem Weihnachtsbaum ausstatten möchte, hat in Nassenheide an sieben Tagen in der Woche die Möglichkeit dazu. Von montags bis freitags ist der Verkauf von 9 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Zu verfehlen ist das Gelände direkt an der Bundesstraße 96 nicht- wenn man den Licherketten der Umzäunung folgt, steht man schon bald vor Jaroslaw Wojtow und kann sich umfassend beraten lassen.

Von Stefanie Fechner