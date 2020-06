Nassenheide: Sperrung der Teschendorfer Straße wird beraten

Nassenheide

Während es die einen Nassenheider gelassen sehen, ist es für andere ein großes Ärgernis: Regelmäßig staut sich in den Sommermonaten der Reiseverkehr in Richtung Berlin auch auf der Teschendorfer Straße und der Straße Am Dorfanger, die wieder auf die B96 führt. Besonders die Rückreisewelle an Sonntagen ist ein Stau-Garant, dann geht auf der Bundesstraße 96 zeitweise nichts mehr. Zu Pfingsten berichteten Autofahrer, dass sie über eine Stunde für die etwa sieben Kilometer von Teschendorf nach Nassenheide gebraucht hatten. Viele Navigationssysteme zeigen dann die Teschendorfer Straße als mögliche Umfahrung und Abkürzung an, so dass sich der Verkehr dort ebenfalls zum Teil über Stunden staut. Lärm- und Geruchsbelästigungen wurden bereits 2019 von Anwohnern beklagt.

Bauauschuss sieht keine Notwendigkeit für eine Sperrung

Nun reichte es einem Nassenheider Anwohner, ein Antrag auf Sperrung der nördlichen Zufahrt auf Höhe der Q1-Tankstellle wurde beantragt. Am kommenden Montag soll auch der Nassenheider Ortsbeirat zum Antrag angehört werden. Manfred Telm, Fachbereitsleiter Bau und Ordnung im Löwenberger Land, sieht auf MAZ-Nachfrage allerdings keine Notwendigkeit für eine solche Sperrung. „Wir haben den Sachverhalt geprüft, einen vor-Ort-Termin gab es natürlich auch“, erklärte er. „Es besteht verwaltungstechnisch keine Notwendigkeit“, befand er. Dieser Meinung folgte auch der Bauausschuss des Löwenberger Landes am Dienstag und sprach sich gegen den Antrag aus. Auch für den öffentlichen Personennahverkehr hätte im Falle einer Sperrung eine Lösung gefunden werden müssen. „Sicherlich könnten die Busse an der Kirche drehen, aber auch das gestaltet sich nicht ganz so einfach“, stellte Telm klar. Ob der Ortsbeirat der Empfehlung des Bauausschusses folgt, wird sich auf der Ortsbeiratssitzung zeigen. Diese findet am Montag, 29. Juni um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

