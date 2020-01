Der Blitzer, der nicht immer blitzt

Nassenheide

Der neue Blitzer in Nassenheide blitzt seit Dezember– manchmal aber auch nicht. Ein Autofahrer berichtet der MAZ, dass das Gerät nicht auslöst, wenn die einzuhaltende Geschwindigkeit überschritten wird. „Die Ursache dafür ist, dass das Gerät derzeit noch mit einem Akku betrieben wird, weil der Stromanschluss noch nicht liegt“, erklärt Landkreis-Sprecherin Constanze Gatzke. „Der Akku wird zweimal täglich gewechselt.“ Was auch die Mitarbeiter, die dort täglich zu tun haben, erklärt. „Die Leistung der Akkus variiert um einige Minuten. Je nachdem, wie oft geblitzt wurde oder wie stark sich die Außentemperaturen verändern.“ Deshalb könne es schon vorkommen, dass der Blitzer einmal nicht auslöst. „Das Gerät funktioniert. Wir können aber nicht zu hundert Prozent ausschließen, dass ein Akku einige Minuten vor dem Wechsel leergelaufen ist und der Blitzer in dieser Zeit bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung nicht aktiv wird“, sagt Gatzke.

Ende November wurde die Anlage an der Oranienburger Chaussee aufgestellt, seit Anfang Dezember ist der Blitzer „scharf“. Quelle: Robert Roeske

Von den Anwohnern werde deutlich signalisiert, dass sich die Verkehrssituation, seitdem der Blitzer in Nassenheide steht, wesentlich beruhigt hat. Ein Termin, wann der Stromanschluss gelegt wird, stehe noch nicht fest. „Wie ich bereits zu Projektbeginn betont habe, geht es uns darum, bei Gefahrenstellen die Einhaltung der Verkehrsregeln zu unterstützen“, sagt Verkehrsdezernent Matthias Rink. „Dies ist hier ganz klar gelungen. Natürlich freuen wir uns, wenn auch die technischen Voraussetzungen zum automatisierten Betrieb der Anlage schnellstmöglich gegeben sind. Wir hoffen, dass der Stromanschluss zeitnah kommt, um auch unsere Mitarbeiter zu entlasten.“

Von Sebastian Morgner