Nassenheider können sich auf neuen Spiel- und Bolzplatz freuen

Nassenheide

Während in der Nassenheider Dorfkirche die Arbeiten ihrem Ende zugehen, wurde an anderen Stellen des Ortes schon fleißig gewerkelt. Auch neue Pläne hat die Gemeindeverwaltung des Löwenberger Landes für ihren größten Ortsteil bereits in der Schublade.

Grundhafter Ausbau der Straße Am Dorfanger dauert noch

Vor allem der Bereich rund um die Straße Am Dorfanger hat sich in den letzten Monaten optisch verändert. So wurden im November die Seitenbereiche, sogenannte Bankette, aufgefüllt und verdichtet. Diese Maßnahme war allerdings nicht von langer Dauer, wie die erneuten Löcher in den Sandstreifen zeigen. „Das war tatsächlich eine schnelle Maßnahme, weil akuter Handlungsbedarf bestand“, erklärte Bauamtsleiter Manfred Telm. Aktuell beobachte man die Situation an der alten Kopfsteinpflasterstraße akribisch. „Sollten die Schäden wieder schlimmer werden, sind auch erneute Maßnahmen vorgesehen“, bestätigte er.

Poller sollen den Anger schützen

Wann die Nassenheider allerdings mit einer grundhaften Sanierung der Straße rechnen können, ist noch nicht klar. „Fest steht, dass eine Sanierung so lange keinen Sinn macht, wie das neue Wohngebiet in der Hohenbrucher Straße entsteht“, stellte Manfred Telm fest. Der Bauverkehr mit den zahlreichen Lkw würden der Straße sofort wieder zusetzen. „Weiterhin muss man überlegen, was mit der Straße Am Dorfanger generell geschehen soll, da sie eine der letzten ihrer Art ist“, zeigte Telm die Besonderheiten auf. Weiterhin wies er darauf hin, dass eine Instandsetzung der Straße mit Einschränkungen für den Verkehr verbunden wäre. „Auch das ist beim derzeitigen Bauverkehr nicht möglich.“ Auch die kürzlich gesetzten Poller entlang der Seitenstreifen dienen dem Schutz des Angers, wie Manfred Telm betonte. „Bei den Grünflächen handelt es sich nicht um Parkflächen“, stelle der Bauamtsleiter klar.

Die Poller sollen für Ordnung sorgen und das Parken auf den Grünflächen verhindern. Quelle: Robert Roeske

Aktuell befinden sich gerade die Bauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in den letzten Zügen. „Dort haben wir neben einer Umzäunung des Geländes und Ballfangnetzen auch einen Pavillon am rückwärtigen Teil des Geländes errichtet“, teilte Manfred Telm mit. Dieser soll nicht nur den Kindern und Jugendlichen, sondern auch Radfahrern und Wanderern Schutz vor Wind und Wetter bieten. „Für den Holzpavillon haben wir uns entschieden, weil damit eine schnelle und unkomplizierte Gestaltung des zentralen Platzes möglich war.“

Der Spiel- und Bolzplatz rückt in greifbare Nähe

Über eine Nachricht dürften sich die Nassenheider besonders freuen: Die Planungen für den neuen Spiel- und Bolzplatz am Gelände Am Waldsee nimmt konkrete Formen an. Der Bedarf eines solchen Platzes wurde schon zum MAZ-Stammtisch in Nassenheide rege diskutiert. „Seit 1 ½ Jahren befinden wir uns dazu in der Planung“, so Telm. Mittlerweile sei man sich mit den Eigentümern der Zuwegung, die insbesondere für den Rettungsdienst benötigt wird, einig geworden. Damit konnte auch der Architekt Karl Kanich aus Zehdenick mit der Planung des Areals beauftrag werden. „Die Unterlagen werden jetzt zeitnah beim Landkreis Oberhavel zur Erteilung der Baugenehmigung eingereicht“, erklärte Telm weiter. Wenn alles fristgerecht verläuft, soll der Baustart spätestens Mitte 2021 erfolgen. Die Gesamtkosten für das Projekt werden sich auf etwa 90 000 Euro belaufen, davon werden 40 000 in neue Spiel- und Turngeräte investiert. „Der Landkreis Oberhavel steht dem Projekt sehr offen gegenüber“, freute sich Manfred Telm.

Wenn weiterhin alles fristgerecht verläuft sollen die Bauarbeiten für den neuen Spielplatz spätestens Mitte 2021 erfolgen. Quelle: Landkreis Oberhavel/Gemeinde Löwenberger Land

Auch auf die Anwohner des Friedrichsthaler Weges und Mühlensiedlung kommen Baumaßnahmen zu. „Wir erwarten den Förderbescheid für die Straßenbaumaßnahmen in Kürze. Dann geht es auch zeitnah mit den Bauarbeiten los“, so Manfred Telm.

Von Stefanie Fechner