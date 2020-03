So erlebt eine Oberhavelerin die Corona-Krise in Spanien

Löwenberger Land

„Die Lage hat sich mittlerweile etwas beruhigt, die Meisten haben sich mit der Quarantäne abgefunden.“ So fasst es Madeleine Kether (33) zusammen. Im November 2016 ist sie vom Löwenberger Land nach Málaga ausgewandert und hat dort mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Der MAZ hat sie erzählt, wie sie die Corona-Krise in Spanien erlebt. „Ich habe schon vor etwa drei Wochen, als das Corona-Virus so langsam in den öffentlichen Fokus rückte, im Großen und Ganzen alles für mich und meine Hunde eingekauft. Da gab es ja noch alles“, erzählt die Selbstständige.

Lange Schlangen vor den Supermärkten

Zum Ende der letzten Woche verstärkte sich die Corona-Krise an der südspanischen Costa del Sol. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Region um Málaga etwa 76 bestätigte Fälle. „Ja, auch bei mir ganz in der Nähe gab es Fälle“, bestätigt die 33-Jährige. Sonderlich angespannt wirkt sie allerdings nicht. „Ab letztem Freitag fing es dann auch hier an mit den Hamsterkäufen. Kein Toilettenpapier, Konserven, Reis und Nudeln. Schon bei der Eröffnung der Supermärkte gab es lange Schlangen“, berichtet Madeleine Kether. Weiter erzählt sie, dass auch ein Altenheim in der Nähe bereits für Besuch geschlossen wurde. „Man hat sich da vorher einfach mit den Anwohnern und deren Angehörigen abgestimmt. Jetzt telefonieren sie eben oder unterhalten sich per Skype. Es ist ja auch nur zum Wohle der älteren Bewohner.“

Hohe Strafen bei Missachtung der Quarantäne

Die große Panik habe sich über die vergangenen Tage etwas gelegt, berichtet sie. Generell dürfen die Spanier durch den ausgerufenen Ausnahmezustand nur noch für Dinge wie einkaufen oder den Gang zur Apotheke das Haus verlassen. „Wer ohne wirklich wichtigen Grund außerhalb der verhangenen Quarantäne erwischt wird, den erwarten hier wirklich hohe Strafen“, erklärt sie. Auch der Strand wurde mittlerweile gesperrt. Und: „Der Informationsfluss über die neuen Corona-Fälle ist in den letzten Tagen etwas abgeflacht.“

Von Stefanie Fechner