Neulöwenberg

Eine Frau am Steuer eines Skoda fuhr am Montagmorgen so unsicher durch Neulöwenberg, dass sie von einer Polizeistreife angehalten wurde. Gegen 7 Uhr im Häsener Weg baten die Polizisten die Frau aus dem Wagen. Es stellte sich heraus, dass die 53-Jährige nach Alkohol roch. beim Pusten kam sie auf 2,03 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline