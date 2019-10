Oktoberfest-Gaudi im Teschendorfer Festzelt

Teschendorf

Was die Bayern und seit gut 60 Jahren die Berliner können, das können auch die Teschendorfer und ihre Gäste: ein zünftiges Oktoberfest feiern. Ist es die zehnte oder die zwölfte Ausgabe? Darauf möchten sich selbst die Veranstalter von der örtlichen Gastro-Cirkus GmbH nicht festlegen. Auf jeden Fall wollen sie das Spektakel im beheizten Festzelt auf dem Dorfanger zur festen Tradition im Dorf machen – und das vor allem generationsübergreifend.

Genau das gelang am Sonnabend: Bereits weit vor Mitternacht waren dieses Mal auch viele jüngere Semester mit von der Partie. Und was natürlich sofort auffällt: Ob Jung oder Alt – die meisten haben sich zünftig mit Lederhosen und Dirndl ausstaffiert. Das bietet den Gästen nicht nur etwas fürs Auge, sondern ermöglichte auch einen Preisnachlass beim Eintritt. Es gab allerdings kaum jemanden, der die Ersparnis nicht sofort in Bier, Weißwürschtel oder andere Getränke und Spezialitäten investierte. Melanie, Bettina, Martina, Sina und ihre anderen Kollegen von der Bedienung hatten bereits am frühen Abend alle Hände voll zu tun. Für die passende Begleit- und vor allem Tanzmusik sorgten die „Lychener Stadtmusikanten“. Mit live dargebotenen Schlagern und Stimmungsliedern lockten sie auch die größten Tanzmuffel aus der Reserve. Der DJ tat im Anschluss sein Übriges dazu.

Pflichtprogramm für den Ortsvorsteher

Unter die Feiernden hatte sich auch Ortsvorsteher Matthias Zimmermann mit seiner Familie gemischt. Das Oktoberfest gehört für den 44-Jährigen wie das Teschendorfer Erntefest und andere traditionelle Anlässe zum Pflichtprogramm. „Man muss sich hier sehen lassen“, sagt er. Das Oktoberfest biete viele gute Gelegenheiten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Seit sechs Jahren bereits ist der Kommunalpolitiker dabei und genießt vor allem die Geselligkeit von Jung und Alt. Und er gesteht: „Tanzen ist eher nicht mein Ding.“

Ausgehen in Familie

„Obwohl wir in Teschendorf wohnen, sind wir zum ersten Mal dabei“, gesteht Dagmar Thiele. Die 53-jährige Friseurin wird von ihrem Mann, den beiden Kindern und dem angehenden Schwiegersohn begleitet. Schon lange sei man nicht mehr gemeinsam ausgegangen. Deshalb sei das Oktoberfest ein willkommener Anlass dafür – und auch um Bekannte zu treffen. Derer gibt es eine Menge, denn Dagmar Thiele war 14 Jahre im Teschendorfer Friseursalon tätig.

Von Helge Treichel