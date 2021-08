Ortsbeirat ruft – Griebener spucken beim Arbeitseinsatz kräftig in die Hände

Grieben

Der Schweiß floss am Sonnabend in Strömen. Aber die Männer und Frauen waren so eifrig bei der Sache, dass sie sich gar nicht mit dem Wetter beschäftigen wollten. „Endlich können wir mal wieder was machen“, sagte Holger Haack, stach seinen Spaten tief in den Boden und fügte dann hinzu: „Wir wollen das Dorf doch ansehnlich machen.“ Dafür erntete er aus der Runde der fleißigen Arbeiter beifälliges Kopfnicken. „Wir unterstützen den Ortsbeirat gerne“, ruft Sebastian Fehlow, der seinen Sohn Bela dabei hat, der ebenfalls ganz emsig mitschippt. „Und wir können mal wieder in geselliger Runde an der frischen Luft beieinander sitzen“, ergänzt Sebastian Fehlow. „Aber erst, wenn die Arbeit getan ist“, antwortet Holger Haack.

Verschobenen Arbeitseinsatz vom Mai nachgeholt

Arbeit gab es am Sonnabend mehr als genug. Deshalb hatte der Ortsbeirat mit Ortschef Dietmar Haack an der Spitze zu einem Großeinsatz aufgerufen. „Eigentlich wollten wir den schon im Mai durchziehen“, sagt der Ortsvorsteher. Aber dann sei ihnen die Corona-Pandemie mit ihren teilweise recht drastischen Beschränkungen dazwischen gekommen. Doch nun war es soweit. In Grieben wurde am Sonnabend ab 8 Uhr mächtig in die Hände gespuckt. Eine Gruppe hob einen Graben aus. Dort hinein wurde ein Stromkabel gelegt, dass von den Verkaufshütten auf dem Festplatz bis zur Dorfstraße (B 167) heranreichte. Dort steht zur Weihnachtszeit immer unser beleuchteter Adventskranz“, klärt Dietmar Haack, der seit rund zwei Jahren Ortsvorsteher von Grieben ist, auf. Bisher habe man den Strom immer durch ein überirdisches Verlängerungskabel herangeholt. Doch er habe, so der Ortschef, immer Bauchschmerzen dabei gehabt, denn sicher sei diese Methode nicht. Künftig wird de Strom unter der Erde entlang fließen. „Wer weiß, vielleicht stellen wir nun künftig auch zu anderen Feiertagen etwas Schmuckes an den Straßenrand“, blickt Dietmar Haack voraus. „Vielleicht einen dekorativen Osterkranz.

Birgit Sydow-Latzel (M.) und Tochter Stefanie Sydow sowie Ortsvorsteher Dietmar Haack rücken dem Unkraut auf dem Spielplatz zu Leibe. Quelle: Bert Wittke

Derweil knien Birgit Sydow-Latzel und Tochter Stefanie Sydow im Sand des nahen Spielplatzes. Dort hat sich reichlich Unkraut breit gemacht, das die beiden Frauen entschlossen herausreißen. „Wir machen das gerne“, sagt Birgit Sydow-Latzel, die trotz ihres Urlaubs zum Arbeitseinsatz gekommen ist. Auch hier packt der Ortschef mit zu. Der 63-jährige Altersrentner ist an diesem Tag überall zu finden. Ihm, so sagt er, mache es großen Spaß, etwas für das Dorf auf die Beine zu stellen. Und er besitzt das notwendige Organisationstalent dafür. Das hat er in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen.

Alexander Dahte (r.) und Marcel Wiesner bereiten das hölzerne Gestell vor, das vor dem Kirchengelände aufgestellt werden soll. Daran sollen später Informationstafeln angebracht werden, die an die Geschichte des Ortes erinnern. Quelle: Bert Wittke

Auch an der Kirche in Grieben sieht es an diesem Sonnabend schwer nach Arbeit aus. Alexander Dahte und Marcel Wiesner schwingen dort immer abwechselnd Bohrmaschine und Hammer. Unmittelbar vor dem Kirchengelände wird eine hölzerne Informationstafel so präpariert, dass sie dann in den Boden einbetoniert werden kann. Auf dem Holzgestell, das die Gemeinde Löwenberger Land finanziert hat, werden vier Informationstafeln angebracht. Auf ihnen erfahren Einheimische und Besucher interessante Fakten aus der Vergangenheit des Dorfes. Die Fakten verdanken die Griebener den Archäologen, die während der Straßenbauarbeiten an B 167 zahlreiche Entdeckungen gemacht haben, die zur Vervollständigung der Historie des Dorfes beitragen. Die Idee für die Tafel, die eine Kombination aus Information und auch Gedenken sein soll, hatte Ortschef Dietmar Haack. „Ich habe gedacht, dass man diese Fakten irgendwie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen sollte“, sagt er.

Beim Montieren des Gestells für die Info-Tafeln werden viele Hände gebraucht – und sind auch innerhalb kürzester Zeit zur Stelle. Quelle: Bert Wittke

Unterdessen haben sich immer mehr Arbeitskräfte an der Kirche versammelt. Kein Wunder. Schließlich soll dort auch noch ein Lichtstrahler installiert werden, der bei Dunkelheit das Gotteshaus erstrahlen lässt.

Erni Wiesner vom Gemeindekirchenrat macht einen Imbiss und Kaffee

Derweil hat Erni Wiesner vom Gemeindekirchenrat im Gemeinderaum die Tafel gedeckt – mit einem Imbiss und Kaffee. Damit können sich die Männer in der Pause etwas stärken. Schon am Vorabend hatte der Gemeindekirchenrat etliche fleißige Arbeitskräfte des Dorfes zu einem Beisammensein mit Essen und Trinken in den Gemeinderaum eingeladen. Die Kirchengemeinde um Pfarrerin Christine Gebert wollte sich bedanken, dass etliche Griebener im vergangenen Jahr der Kirchengemeinde geholfen haben. Seinerzeit wurde zum Beispiel eine neue Abwassergrube gebaut, und die Zuwegung zum Gelände gepflastert.

Jäger Karl-Heinz Schumacher (l.) hat dem Ortschef Dietmar Haack versprochen, beim Arbeitseinsatz eine Wildgulaschsuppe als Mittagessen zu sponsern. Quelle: Bert Wittke

„Das Dorf entwickelt sich sehr positiv“, findet Dietmar Haack. Dabei profitiere man auch davon, dass es so viele Gewerbetreibende gebe, die immer gerne mit anpacken und die Technik und Werkzeuge für die Arbeit zur Verfügung stellen. „Die Jungs sind immer da, wenn sie gebraucht werden“, sagt der Ortschef. Wenn die Arbeit am Sonnabend getan ist, wolle man noch gemütlich zusammensitzen und grillen. „Und ich habe ein Fässchen Bier besorgt“, verrät er. Zum Mittagessen hatte sich übrigens Karl-Heinz Schumacher angesagt. Der Jäger aus dem Ort hatte seine Bereitschaft signalisiert, eine Wildgulaschsuppe zu sponsern. Doch bevor es soweit war, landete noch der ein oder andere Tropfen Schweiß im Griebener Sand.

Von Bert Wittke