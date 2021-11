Ortsvorsteherin Iris Fischer: Die Dorfgemeinschaft in Linde soll nicht auseinanderbrechen

Linde

Iris Fischer wurde zwar in Neuruppin geboren, ist jedoch eine echte „Lindsche“. In Linde ist sie aufgewachsen und dort ist sie auch in den Kindergarten gegangen. Die Schule absolvierte die heute 57-Jährige in Löwenberg und begann anschließend in der Grüneberger Spirituosenfabrik – später Brandenburgische Mineralquelle Grünberg und dann Vivaris Getränke GmbH & Co. KG – eine Lehre als Lebensmittelchemielaborantin. Inzwischen ist Iris Fischer dort mehr als 40 Jahre beschäftigt. „Das nennt man wohl bodenständig“, sagt sie. Iris Fischer ist verheiratet, hat eine Tochter und drei Enkelkinder – alles Jungen: Tomme (6), Thore (11) und Tim (14). Um entspannen zu können, ist sie am liebsten mit ihrem Labrador-Mix „Balu“ unterwegs.

Sind Sie gerne Ortsvorsteherin?

Iris Fischer: Ich bin jetzt seit 1990 in der Kommunalpolitik und seit 1998 Ortsvorsteherin. Und ich mache das immer noch gerne. Das ist schon so. Und mit meinem Stellvertreter Tobias Pfitzmann und Ortsbeiratsmitglied Ulf-Peter Naujoks habe ich zwei Leute an meiner Seite, denen das Wohl unseres Ortes ebenso am Herzen liegt wie mir. Ich bin damals für politische Veränderungen mit auf die Straße gegangen und war der Meinung, dass man dann in einer veränderten Gesellschaft auch Verantwortung übernehmen muss. Inzwischen merke ich, dass die Kraft langsam nachlässt. Es wird Zeit, dass junge Leute nachrücken.

Glauben Sie, dass Corona dem Dorfleben geschadet hat?

Die Dorfgemeinschaft ist durch Leute, die zugezogen sind, ins Wanken geraten. Befindlichkeiten des Einzelnen werden da leider oftmals über das Allgemeinwohl gestellt. Das liegt auch an Corona, denn ohne gemeinsame Projekte oder Feierlichkeiten gehen gegenseitiges Verständnis und Gemeinschaftssinn verloren. Dass es auch anders geht, hat der Erntefestumzug bewiesen, der spontan zustande kam und bei dem fast 30 Fahrzeuge, vom Rasentraktor bis zum Pferdewagen, mitrollten. Aber außer diesem Umzug konnten dieses Jahr nur ein Konzert und der Martinsumzug stattfinden. Das ist zu wenig.

Gibt es größere Investitionen, die demnächst in Linde geplant sind?

Nach der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, die im nächsten Jahr abgeschlossen wird, soll 2024 die Dorfstraße erneuert werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Kopfsteinpflasterstraße am Ortseingang verschwindet. Der Abschnitt bleibt so, denn dort soll gar nicht schneller als 30 km/h gefahren werden. Andernorts werden in Dörfern und Städten neue glatte Asphaltstraßen gebaut. Und hinterher werden dann Hindernisse und Schikanen zur Verkehrsberuhigung errichtet, damit auf den neuen Straßen nicht gerast wird. Das ist doch irgendwie nicht normal. Neu gebaut werden soll der Abschnitt vom Bethaus in Richtung Ortsausgang. Dort sind die Schäden im Straßenkörper, der nicht gepflastert ist, ziemlich gravierend.

Was wünschen Sie sich für den Ort?

Die Dorfgemeinschaft soll nicht auseinanderbrechen. Wir müssen es schaffen, wieder miteinander zu reden und nicht übereinander. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass das Dorfgemeinschaftshaus bald fertig wird und dort viele schöne Veranstaltungen für Klein und Groß stattfinden können.

Von Bert Wittke