Ortsvorsteherin von Nassenheide: Mehr Einkaufsmöglichkeiten und eine Gaststätte wären schön

Nassenheide

Andrea Schild wurde in Liebenwalde geboren, ist aber in Teerofen und Sachsenhausen aufgewachsen. Nach der Schule hat sie in Potsdam studiert und wurde Grundschullehrerin. 1985 zog die heute 60-Jährige nach Nassenheide, bewohnte erst eine kleine Wohnung und später ein Haus in der Waldsiedlung. Ab 1982 unterrichtete Andrea Schild in Nassenheide, einer Teiloberschule der Schule in Sachsenhausen. Als diese Außenstelle geschlossen wurde, ging sie an die Grundschule nach Sachsenhausen, wo sie seit 2009 als Schulleiterin fungiert. Andrea Schild ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Sind Sie gerne Ortsvorsteherin in Nassenheide?

Andrea Schild: Grundsätzlich ja. Sonst würde ich mich jetzt wahrscheinlich auch nicht in der bereits dritten Wahlperiode als Ortsvorsteherin befinden. Ich habe auch kaum Probleme mit den Nassenheiderinnen und Nassenheidern. Wenn es Sorgen gibt, kann man immer mit ihnen reden und gemeinsam Probleme klären. Das empfinde ich als sehr angenehm. Schwierigkeiten habe ich damit, dass die bürokratischen Mühlen in Deutschland immer so langsam malen. Wir haben hier im Ort viele gute Ideen, aber bis sich diese dann letztlich umsetzen lassen, vergeht einfach oft zu viel Zeit.

Glauben Sie, dass Corona dem Dorfleben geschadet hat?

Ich denke ja. Alteingesessene und neu hinzugezogene Einwohner wachsen in der Regel vor allem bei diversen Festivitäten am besten zusammen. Die mussten zuletzt aber alle coronabedingt ausfallen. Das macht das gegenseitige Kennenlernen schon schwieriger. Zumal es ja dann auch kaum Möglichkeiten gibt, sich in das Dorfleben einzubringen. Ein positives Beispiel für Integration ist unser neuer Wehrführer Christian Mebes. Er ist in das Wohngebiet an der Hohenbrucher Chaussee gezogen und schnell zum Löschgruppenführer avanciert, was sicher auch mit seiner vorhandenen Qualifikation zusammenhängt. Vereinsarbeit ist aber generell eine gute Möglichkeit, in die Dorfgemeinschaft hineinzuwachsen.

Klappt die Zusammenarbeit im Ortsbeirat auch in Corona-Zeiten.

Das klappt gut. Wir sind zu fünft im Ortsbeirat, neben mir noch mein Stellvertreter Dirk Wruck sowie Axel Wegner, Katrin Krüger und Abdré Schild. Wir haben eine eigene Whatsapp-Gruppe, kommen aber bei Bedarf oder vor wichtigen Entscheidungen für unseren Ort auch kurzfristig im Dorfgemeinschaftshaus zusammen.

Was würden Sie sich unbedingt für Nassenheide wünschen?

Das eine oder andere Geschäft zum Einkaufen wäre gut, womöglich als Ansiedelung in dem Gewerbegebiet hinter der Bahnlinie in Richtung Birkhorst. Schön wäre auch, wenn wir ein Café und wieder eine Gaststätte hätten, die neben dem gastronomischen Angeboten auch als Treffpunkte für die Einwohner fungieren könnten.

Von Bert Wittke