Paukenschlag: Das Löwenberger Land braucht einen neuen Bürgermeister

Löwenberg

Gefühlt eine halbe Ewigkeit hat Bernd-Christian Schneck als Verwaltungschef die Geschicke des Löwenberger Landes gelenkt – seit 1991 als Verwaltungsdirektor, ab 1992 als Amtsdirektor und schließlich seit 1998 als Bürgermeister. Er ist damit einer der dienstältesten Verwaltungschefs auf Kommunalebene im ganzen Land Brandenburg. Im November dieses Jahres endet nunmehr bereits die dritte Wahlperiode des Grünebergers als Bürgermeister.

Im November dieses Jahres verabschiedet sich Bernd-Christian Schneck als Bürgermeister Gemeinde Löwenberger Land. Quelle: privat

Dreimal ist er zur Wahl angetreten, dreimal ist er ohne Gegenkandidaten geblieben und stets mit großer Mehrheit gewählt beziehungsweise wiedergewählt worden. Nun hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel dem Verwaltungschef der Gemeinde Löwenberger Land mitgeteilt, dass die Behörde den Tag für die nächste Bürgermeisterwahl auf den 18. September dieses Jahres terminiert hat. Schon jetzt steht fest, dass dies ein denkwürdiger Tag für das Löwenberger Land wird. Denn wenn die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde dann zur Stimmabgabe gehen, wird Bernd-Christian Schneck nicht mehr zur Wahl stehen. „Ich bin jetzt fast 62 Jahre alt“, sagt der Bürgermeister, „und möchte im Interesse meiner Gesundheit keine acht Jahre mehr weiterarbeiten. Dann wäre ich 70. Natürlich könnte ich nach einer neuerlichen Wahl auch vorzeitig den Posten des Bürgermeisters abgeben. Etwa, wenn ich 65 Jahre alt bin. Aber ehrlich gesagt waren halbe Sachen noch nie mein Ding.“ Deshalb habe er nach reiflicher Überlegung entschieden, nicht mehr für den Posten des Verwaltungschefs zu kandidieren und in den Ruhestand zu gehen.

Wie Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (l.) geht auch der langjährige Bauamtsleiter und stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land, Manfred Telm dieses Jahr in den Ruhestand. Quelle: Stefan Blumberg

Es sei an der Zeit, dass jüngere Leute Verantwortung für die Gemeinde übernehmen. Eine diesbezügliche Neuformierung der Verwaltung, so Bernd-Christian Schneck, sei in den vergangenen Jahren bereits eingeleitet und systematisch vorangetrieben worden. Inzwischen seien zahlreiche jüngere Leute in der Gemeindeverwaltung tätig und hätten sich in ihren jeweilige Fachbereichen sehr gut eingearbeitet. Ihm sei nicht Bange, dass diese Kolleginnen und Kollegen ihre Aufgaben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger des Löwenberger Landes qualitativ gut und mit sehr viel Engagement erfüllen werden.

Bernd-Christian Schneck mit seinem Enkel David. Quelle: privat

Eines stehe allerdings auch fest, sagt Bernd-Christian Schneck: „Ich werde ab dem 16. November dieses Jahres nicht untätig daheim sitzen.“ Vielmehr wolle er weiter aktiv sein, wobei das sowohl auf politischen als auch karitativen Gebieten sein könne. Und natürlich freue er sich auch darauf, bald mehr Zeit für die Familie und ganz besonders für seinen Enkel David zu haben. Und auch in Haus und Garten gebe es ja immer eine Menge zu tun. Wie Bürgermeister Bernd-Christian Schneck wird übrigens auch der langjährige Bauamtsleiter und stellvertretende Bürgermeister Manfred Telm zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen.

Von Bert Wittke