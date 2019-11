Pilzglück in den Wäldern Oberhavels

Nassenheide

„In diesem Jahr war es kein Pilze suchen, das war wirklich Pilze sammeln“ fasst Nancy Neumann die vergangene Pilzsaison zusammen. Und die 32-jährige muss es wissen, ist sie doch leidenschaftliche Pilzsucherin. Etwa 20 Mal war sie in diesem Jahr in den Oberhaveler Wäldern unterwegs – egal ob in dem kleinen Wäldchen direkt vor der Haustür oder in den weitläufigen Gebieten rund um Linde (Löwenberger Land), fündig wurde sie fast überall.

Abendessen für die Familie frisch aus dem Wald

„Die ersten Male waren noch erfolglos“, erzählt sie. „Aber nach dem ersten Regen ging es dann los. Ab da ist es fast in Arbeit ausgeartet“. Auch die beiden Kinder der Nassenheiderin sind Feuer und Flamme für die Stunden in der Natur. „Das ist mittlerweile unser saisonales Familienhobby“, schmunzelt die Bürokauffrau. Auch Ehemann Tobias (33) ist regelmäßig mit ihr im Wald unterwegs. Am vergangenen Sonntag war sie „vermutlich zum letzten Mal in diesem Jahr“ Pilze sammeln. „Nach etwa 20 Minuten hatte ich das Abendessen für die ganze Familie zusammen“, freut sich Nancy Neumann.

Auch Ehemann Tobias und die Kinder Laura und Hannes sind oft dabei Quelle: privat

Nach dem Sammeln geht es dann ans Zubereiten. „Putzen, waschen, dann Speck und Zwiebeln anbraten, die Pilze dazu, mit Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss Eier hinzufügen“, verrät sie ihr Leibgericht. Doch nicht alle gesammelten Pilze hat Familie Neumann alleine verputzt. „Auch die Familie und Arbeitskollegen haben etwas abbekommen, einiges haben wir getrocknet für den Winter“, erklärt das Paar einstimmig. „Dazu haben wir uns extra einen Dörrautomaten gekauft“. Bei den Nassenheidern landen nicht nur die klassischen Steinpilze und Maronen im Korb. Auch die krause Glucke, Butterpilze und Schirmpilze stehen bei ihnen auf dem Speiseplan. „Ich bin ein Dorfkind, war schon früher als Kind mit meiner Familie im Wald zum Pilze sammeln unterwegs“, erklärt Nancy Neumann. Ihre größten Funde in der Saison waren eine krause Glucke mit einem Gewicht von 1226 Gramm und ein 17 Zentimeter hoher Steinpilz. „Beide waren sehr lecker“.

Von Stefanie Fechner