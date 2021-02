Löwenberg

Polizisten beendeten am Freitag gegen 23.20 Uhr eine Geburtstagsfeier in einem Jugendklub in Löwenberg. Elf 15- bis 17-Jährige machten Party in einem eigentlich verschlossen Gebäude in der verlängerten Jahnstraße. Sie hatten die Eingangstür beschädigt. Einer der Jugendlichen besaß geringe Mengen Betäubungsmittel. Der Sachschaden beträgt 200 Euro.

Von MAZonline