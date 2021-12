Löwenberg

Unbekannte Personen beschmierten in der Zeit von Montag (13. Dezember) bis Dienstagvormittag (14. Dezember) das Bürgerhaus in der Straße Am Waldstadion mit verschiedenen Buchstabenfragmenten („Tags“).

Betroffen waren die Hauswände und das Eisentor, welches zum Sportplatz führt. Die Graffitischmierereien weisen keinen politischen Charakter auf. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline