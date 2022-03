Polizei ermittelt in Nassenheide: Gleich zwei Einbrüche am Mittwochabend

Nassenheide

Anwohner der Rudolf-Breitscheid-Straße in Nassenheide verließen am Mittwochabend (9. März) gegen 16.50 Uhr ihr Einfamilienhaus. „Bei ihrer Rückkehr um 19.45 Uhr stellten sie durch bislang Unbekannte geöffnete Fenster fest“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld sowie ein Sparbuch. Einem Kriminaltechniker gelang es, Spuren am Tatort zu sichern.

Zweiter Einbruch im Lerchenweg

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Mittwochabend im Lerchenweg. Dort waren die Bewohner zwischen 18.20 und 21.20 Uhr außer Haus. „Auch dort verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster Zutritt zum Haus“, erläuterte die Polizeisprecherin weiter. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Schmuckkästchen gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Auch im Lerchenweg kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline