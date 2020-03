Löwenberg

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht von Sonntag zu Montag (9. März) gegen 3.30 Uhr in der Eberswalder Straße in Löwenberg einen in Polen zugelassenen Transporter. Der 40-jährige Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer hatten im Laderaum des Fahrzeugs insgesamt 147 mit Altkleidern, deren Herkunft sie nicht nachweisen konnten.

Männer sind polizeilich bekannt

Die Beamten nahmen die Männer, die wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannt sind, vorläufig fest. Die Säcke mit den Kleidungsstücken wurden sichergestellt. Am Montagvormittag erhielten die Männer mit Hilfe eines Dolmetschers rechtliches Gehör und wurden im Anschluss auf Weisung der Staatsanwaltschaft aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern am.

Von MAZonline