Löwenberg

Justin Lorenzen wagt einen Blick auf die deutsche Geschichte. Er und seine Mitschüler der Libertasschule in Löwenberg beschäftigen sich zwei Tage lang mit der Widerstandskämpferin Anne Frank. „Ich finde den Rückblick auf die Vergangenheit sehr spannend“, so der 14-Jährige. Die Projekttage am Montag und Dienstag dieser Woche sollen im Rahmen einer bundesweiten Aktion ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus setzen – für Gleichberechtigung, Religionsfreiheit und Frieden.

Opfer des Holocaust

Anhand verschiedener Aufgaben thematisieren die Achtklässler die Zeit um 1945, als Anne Frank vor den Nationalsozialisten in die Niederlande floh und kurz vor dem Kriegsende dem Holocaust zum Opfer fiel. Am 12. Juni wäre sie 92 Jahre alt geworden. Das einzige, was der Nachwelt von ihr erhalten blieb, sind die berühmten Tagebücher der Anne Frank. Solch ein Werk zu gestalten und mit Inhalt zu füllen ist die Aufgabe der Schüler während der beiden Projekttage. „Material dafür gibt es reichlich“, erzählt Lehrerin Gabi Ziminske.

Die Schüler beschäftigen sich zwei Tage lang mit dem Leben der Anne Frank und gestalten ihr eigenes Tagebuch im Bezug zur Widerstandskämpferin. Quelle: Marcus Pfeiffer

Die Schüler schauen den Film über Anne Frank, erkunden eine Plakatausstellung im Foyer der Schule, können das Versteck der Widerstandskämpferin nachbauen und eigene Ideen einbringen. „Sie sollen erfahren, wie schön es ist, in einer Demokratie zu leben und sie zu wahren“, sagt Lehrerin Sabrina Zeller. Die Schüler sollen kritisch mit der Geschichte umgehen, denn das Thema sei aktueller denn je – mit Mobbing in der Schule, dem Nah-Ost-Konflikt und dem offenen Antisemitismus in der Gesellschaft.

Voller Tatendrang und Wissenslust

„Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen“, so Schülerin Josephine Dexel. Voller Tatendrang und Wissenslust beteiligen sich die Schüler an der Fragerunde zum Film. Viele Hände gehen nach oben. Lehrerin Sabrina Zeller kommt gar nicht hinterher, alle Fragen zu beantworten. Zuvor haben sich die Achtklässler schon in mehreren Unterrichtsfächern auf die Projekttage vorbereitet. „Wir haben in Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde, Politische-Bildung, Geschichte und Deutsch über Anne Frank gesprochen“, berichtet Schülerin Lea Häuseler. Darauf wird nun aufgebaut. Die Ergebnisse sollen schließlich auch den anderen Schülern der Schule präsentiert werden.

Die Libertasschule in Löwenberg ist eine von 500 Schulen in ganz Deutschland, die sich am bundesweiten Anne-Frank-Tag beteiligen. Dieser wird seit 2017 jährlich vom Anne-Frank-Zentrum organisiert und an Anne Franks Geburtstag um den 12. Juni herum ausgetragen – in diesem Jahr mit mehr als 90.000 Schülern. „Wir haben uns aufgrund der Fülle an Material dazu entschieden aus einem Tag zwei zu machen“, informiert Lehrerin Gabi Ziminske. Trotzdem werde die Zeit nicht gänzlich ausreichen, um alle Themenfelder zu bearbeiten.

Lernen für die Gegenwart

Die Lernmaterialien, mit denen die teilnehmenden Schulen arbeiten, regen die Schülergruppen dazu an, sich mit historischen Fotos kritisch auseinanderzusetzen, zur Verfügung gestellt und begleitet vom Anne-Frank-Zentrum. Die Schüler lernen, Aufnahmen aus der Zeit des Nationalsozialismus als historische Quelle zu hinterfragen und dies auch auf gegenwärtige Medien zu übertragen: „In welchem politischen und gesellschaftlichen Kontext ist das Foto entstanden?“, „Welche Absicht verfolgten die Fotografen?“, „Was zeigt uns das Foto, und was zeigt es uns nicht?“

Ein Video-Interview mit dem Zeitzeugen Tswi Herschel ermöglicht den Schülern die Begegnung mit einem Überlebenden der Shoah. Tswi Herschel hat die Verfolgung als jüdisches Kind in den Niederlanden überlebt und wohnt heute in Israel. Anhand der Biografien von Anne Frank und von Tswi Herschel setzen sich die Schüler mit Antisemitismus und Rassismus auseinander und lernen für die Gegenwart.

Von Marcus J. Pfeiffer