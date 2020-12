Radweg fertig – es rollt zwischen Liebenberg und Grüneberg

Liebenberg/Grüneberg

„Ein besseres Geschenk zum Weihnachtsfest können wir uns gar nicht vorstellen“, sagte Karl-Heinz Wacker. Grünebergs Ortsvorsteher war extra auf zwei Rädern ins benachbarte Liebenberg gekommen, weil dort am Freitag der neue Radweg offiziell eingeweiht wurde. Zwar hatte er dazu ein E-Bike benutzt, aber wenn man älter als 60 Jahre sei, so der Ortschef, dann dürfe man das. Auch seine Liebenberger Amtskollegin Petra Tydeks hatte sich – dick eingemummelt – zu diesem festlichen Anlass aufs Fahrrad geschwungen.

Liebenbergs Ortsvorsteherin Petra Tydeks gehörte zu den Ersten, die am Freitag den neuen Radweg testeten. Quelle: Uwe Halling

Kein anderer Radweg habe ihn so beschäftigt wie die rund zwei Kilometer lange Piste entlang der Kreisstraße von Liebenberg nach Grüneberg, hatte Ludger Weskamp beim ersten Spatenstich am 3. November gesagt. Sechs Wochen später war der Landrat wieder vor Ort. Dieses Mal, um den Radweg freizugeben. „Bestes Fahrradwetter zwischen Grüneberg und Liebenberg. Das passt doch wunderbar zum heutigen Anlass“, freute nicht nur er sich über den strahlenden Sonnenschein. Er sei hochzufrieden, so der Verwaltungschef, dass der Neubau so schnell über die Bühne gegangen ist. Er danke allen, die daran beteiligt waren. Und schließlich forderte der Landrat dazu auf, den Radweg kräftig zu nutzen.

Einen Teil des Bandes, der am Freitag von Landrat Ludger Weskamp (r.) und Bürgermeister Bernd-Christian Schneck feierlich durchtrennt wurden, will sich der Landrat, wie er sagte, als „Trophäe“ in sein Büro hängen. Quelle: Uwe Halling

„Wir sind heute hierher gekommen, um uns dankbar zu zeigen“, sagt Bernd-Christian Schneck. Der Neubau sei in der Tat verdammt schnell gegangen. Wie der Gemeindebürgermeister betonte, sei täglich zweimal an der Baustelle entlang gefahren und könne daher mit Fug und Recht behaupten, dass die Angestellten der Firma Eurovia tolle Arbeit geleistet haben. Er sei optimistisch, so der Bürgermeister, dass nunmehr auch die Verlängerung des Radweges von Grüneberg bis zur B 96 realisiert werden könne.

Verlängerung des Radweges bis an die B 96 scheint realistisch

In diese Kerbe schlug auch Grünebergs Ortschef. Er wolle in einem Jahr um die Zeit gerne wieder auf sein E-Bike steigen, um dann den Abschnitt von Grüneberg bis zur B 96 einweihen zu können. Hoffnung, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen könnte, machte am Freitag Ralf Tulke. Der Sachbearbeiter aus dem Landesbetrieb für Straßenwesen rechnet damit, dass etwa ab März kommenden Jahres Geld aus einem neuen Förderprogramm für den Bau weiterer Radwege in Brandenburg zur Verfügung stehen werden. Ralf Tulke lobt die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Löwenberger Land. Sie habe, als das Fördergeld für den Radweg zwischen Liebenberg und Grüneberg da war, eine ganz hervorragende Planung aus der Schublade gezogen. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die für den Kreis die Planung übernommen hat, sei wirklich absolut lobenswert. „Ich bin jetzt seit 1993 im Landesbetrieb tätig“, sagt der Sachbearbeiter. Er habe selten erlebt, dass die notwendigen Antragsunterlagen so schnell und qualitativ hochwertig vorlagen.

Von Bert Wittke