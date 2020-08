Radweg in Liebenberg mit einem Donnerwetter begrüßt

Liebenberg

Donnerwetter, da staunte sogar Petrus. Nur wenige Minuten, nachdem am Montag der Radweg um den Großen Lankesee feierlich freigeben worden war, schickte der Wettergott erst Blitz und Donner, und wenig später auch dicke Regentropfen. Sie ließen die zahlreichen Radfahrer, die zur Einweihung herangeradelt waren, in alle Richtungen wieder auseinander driften. Zuvor waren sie jedoch Zeuge eines denkwürdigen Ereignisses geworden. Mit einem symbolischen Scherenschnitt wurde eine Lücke im Radweg zwischen Neulöwenberg und Liebenberg geschlossen. Jetzt können Zweiradfahrer auf einem asphaltierten Weg den Großen Lankesee umrunden. Die Länge des Weges beträgt 1400 Meter. Davon wurden 820 in einer Breite von zwei Metern, und 580 Meter in einer Breite von 2,50 Meter ausgebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600 000 Euro, 418 000 Euro davon wurden aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Der Landkreis habe die Fördermittel beantragt und dann an die Gemeinde Löwenberger Land durchgereicht.

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (l.) bedankte sich am Montag bei allen, die beim Zustandekommen des Radweges geholfen haben, hier bei DKB- Vorstandsmitglied Ralf Klenk (M.) und dem stellvertretenden Landrat Egmont Hamelow. Quelle: Uwe Halling

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck, der zu dem Termin am Montag ebenfalls mit dem Fahrrad gekommen war, bedankte sich bei allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben, vor allem aber bei der DKB Stiftung. Sie habe ohne viel Bürokratie oder sonstigen Aufwand einer kostenlosen und dauerhaften Nutzung der Abschnitts rund um den Großen Lankesee zugestimmt. Am 12. Mai dieses Jahres seien die Arbeiten begonnen worden, am 10. August konnten sie offiziell abgeschlossen werden. Einige Radler, so hieß es, hätten die Arbeiter der Baufirma Strabag AG immer wieder angetrieben, weil sie von Zeit zu Zeit an der Baustelle vorbeigeschaut haben, um zu sehen, wie weit die Piste schon fertig ist. „Das Ergebnis dieser Baumaßnahme“, so der Bürgermeister, „kann sich sehen lassen.“ Wo früher Sand und viel Wurzelwerk gewesen sei, könnten die Radler nun – egal ob mit Muskelkraft und Elektroantrieb – problemlos entlangrollen. Die Asphalttragschicht betrage 22, die Deckschicht vier Zentimeter.

DKB-Vorstandsmitglied Ralf Klenk bezeichnete den Radweg um den Großen Lankesee als „gelungen“. Quelle: Uwe Halling

Auch DKB-Vorstandsmitglied Ralf Klenk bezeichnete den Radweg als „gelungen“. Anfänglich hätten ein paar Leute, gefragt , wie man mitten durch den Wald einen Asphaltweg bauen können. Doch bei den Arbeiten seien die Belange des Naturschutzes natürlich jederzeit beachtet worden. Davon könnten sich nicht nur die Fahrradfahrer, von denen es im Löwenberger Land eine ganze Menge gibt, mit eigenen Augen gern überzeugen. Nun müsse man jedoch aufpassen, dass der Weg nicht womöglich von Autofahrern benutzt wird. Solchen, die etwa zum Angeln an den See wollten.

Von Liebenberg aus können Besucher zahlreiche Orte und touristische Sehenswürdigkeiten ansteuern. Quelle: Uwe Halling

Ralf Klenk hob bei der feierlichen Einweihung am Montag noch ein weiteres Radwegeprojekt hervor. Er freue sich darüber, so sagte er, dass nunmehr auch der Radweg zwischen Grüneberg und Liebenberg wieder hergestellt werden soll. Viele Leute, die Liebenberg einen besuch abstatten wollten, würden dies mit Fahrrad tun. Auch von weiter her kämen Besucher und Touristen mit dem Fahrrad. Sie nutzten die Bahnhöfe in Grüneberg oder Neulöwenberg und würden dort dann aufs Fahrrad steigen.

Wido Beier (l.) und Matthias Ludwig waren extra aus Löwenberg herangeradelt, um bei der Einweihung des Radweges in Liebenberg dabei zu sein. Quelle: Uwe Halling

Oberhavels stellvertretender Landrat Egmont Hamelow betonte am Montag vor Ort in Liebenberg, dass der Lückenschluss in das momentan laufende Programm der Modernisierung touristischer Radwege eingebettet sei. Dabei habe sich der Landkreis das Ziel gesetzt, fünf große touristische Radwege in Oberhavel auf Vordermann zu bringen. Das Programm laufe noch etwa zweieinhalb Jahre und in Hennigsdorf, Zehdenick und im Löwenberger Land sei der Kreis nunmehr bereits tätig geworden. Er manage die Fördermittel und rechne sie auch ab.

Von Bert Wittke