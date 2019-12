Grüneberg

Zwischen dem 30. Oktober und dem 3. November dieses Jahres sind Unbekannte in die Kita „Pusteblume“ in Grüneberg eingebrochen. Die Diebe nutzten den Brückentag nach dem Reformationstag aus, um die Einrichtung zu bestehlen. Die Tat selbst wurde erst am Montag danach bemerkt. Beim Einbruch wurde zwar nichts zerstört, aber es sind Bargeld, Ladekabel und Süßigkeiten der Kinder gestohlen worden. Beim Bargeld handelt es sich um die Einnahmen, die die Kinder beim Kinderschminken und von ihrer Bastelstraße auf dem letzten Erntefest gesammelt haben.

Kleine Spende ist Herzensangelegenheit

Der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack sagte zu dem Diebstahl : „Als ich von dem Einbruch in der Kita ’Pusteblume’ in Grüneberg erfahren habe, war ich fassungslos. Es ist mir unverständlich, wer dazu in der Lage ist, in eine Kindertageseinrichtung einzubrechen und kleinen Kindern Bargeld und ihre Süßigkeiten zu stehlen. Deshalb war es mir eine Herzensangelegenheit, den entstandenen Schaden mit einer kleinen Spende in Form eines Gutscheins auszugleichen. Es war mir am Nikolaustag eine besondere Freude, persönlich die Spende gemeinsam mit Bürgermeister Bernd-Christian Schneck überreichen zu können und die Kinder mit einer kleinen süßen Aufmerksamkeit zu überraschen.“

Die Mädchen und Jungen der Kita in Grüneberg freuten sich sehr und sangen dem Gast als Dankeschön das Weihnachtslied „Morgen kommt der Nikolaus“ vor.

Von MAZonline