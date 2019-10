Ein Leben für den Verein

Nassenheide

„Meine Hauptaufgabe? Alle zusammenhalten“. Darauf bricht Sabine Peters ihr ehrenamtliches Engagement herunter, wenn man sie nach ihren Aufgaben als Vereinsvorsitzende des Sportvereins Blau-Weiß Nassenheide fragt. Ganz so einfach erklärt ist es am Ende dann doch nicht. Seit 1980 steht Sabine Peters in Beziehung zum Nassenheider Sportverein, damals noch unter dem Namen BSG Landbau aktiv. Bereits 1982 übernahm die energiegeladene Nassenheiderin eine leitende Funktion im Verein.

Wendezeit lässt Mitgliederzahl schrumpfen

„Zur Zeit der Wende stand es nicht unbedingt gut um unseren Verein“, gibt Sabine Peters zu. „Die Leute bekamen nach dem Mauerfall viele neue Möglichkeiten um sich auszuprobieren, da wurde der Vereinssport schnell unattraktiv“. Eine Handvoll Mitglieder hätten den Verein am Laufen gehalten, erzählt die 64-Jährige. Die Satzung des Vereins sowie der neue Vereinsname wird auf der Mitgliederversammlung des Vereins im März 1991 beschlossen, kurz danach wird aus der BSG Landbau der Verein Blau-Weiß Nassenheide.

Sabine Peters hat zusammen mit den anderen Ehrenamtlichen einen Verein durch schwere Zeiten begleitet, und tut dies auch heute noch aus voller Überzeugung und mit Herzblut. Und das Durchhalten hat sich gelohnt: Heute zählt der Verein etwa 190 Mitglieder, von der Kleinkindersportgruppe bis zum Seniorensport sind alle Altersklassen vertreten.

Verein ist fester Bestandteil der Ortskultur

Sabine Peters aus Nassenheide Quelle: Stefanie Fechner

Dass der Verein wichtiger Bestandteil der Ortskultur ist, zeigt sich auch an den Beteiligungen bei Ortsfesten. So beteiligen sich Sabine Peters und ihre Mitstreiter am jährlichen Adventstreff mit Kaffee und Kuchen, in den Jahren zuvor wurde auch jedes Jahr ein Kinderfest organisiert. „In diesem Jahr haben wir allerdings auf Grund der mangelnden Beteiligung in den Vorjahren ausgesetzt“, bedauert die Vereinsvorsitzende. Dafür haben die Nassenheider Sportler ein ganz eigenes Event auf die Beine gestellt. Beim Familiensportfest „Lauf um die Wurst“ sind verschiedene sportliche Stationen zu absolvieren, für die es als Belohnung am Ende eine Bratwurst gibt.

Seit Februar 2014 hat der Verein sein Domizil im Dorfgemeinschaftshaus bezogen. „Wir fühlen uns dort sehr wohl, auch wenn wir noch ein, zwei kleine Verbesserungsvorschläge hätten“, erzählt Sabine Peters. Einziger Wermutstropfen: Der Verein ist der einzige offizielle Mieter des großen Saals, zahlt daher auch Miete. „Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass der Verein irgendwann keine Miete mehr für die Räumlichkeiten zahlen muss“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

Sabine Peters (r.) mit Yoga-Lehrerin Sonja Seidel Quelle: Stefanie Fechner

Bis 70 noch – dann soll Schluss sein

Die Vereinsarbeit nimmt viel private Zeit in Anspruch. „Zu tun gibt es immer, aber ich habe gelernt, die Aufgaben zu delegieren“, erklärt sie. Wichtig ist ihr, dass die Mitglieder auch geschlossen hinter ihr stehen. Die Wertschätzung für Sabine Peters und die anderen Ehrenamtlichen wird in Gesprächen mit den Mitgliedern schnell deutlich. „Alle sind hier sehr engagiert und herzlich, es gibt tolle und abwechslungsreiche Angebote“, lobt Yoga-Lehrerin Sabine Seidel den Verein. Vereinsmitglied Vera Brehe kommt für die Yogastunden extra mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Lehnitz nach Nassenheide. „Alle sind hier sehr herzlich“, begründet sie.

Sabine Peters betont allerdings auch, dass die gute Arbeit des Vereins eine Sache der Gemeinschaft ist. „Ohne eine super funktionierende, ehrenamtliche Basis im Hintergrund würde es nicht funktionieren“, stellt sie fest.Selbst ist die ehemalige Angestellte der Postbank auch noch sportlich aktiv. „Montags ist immer Yoga, Mittwochs Bauch-Beine-Po oder auch Yoga, das wechselt“, erklärt die vierfache Oma. Wenn sie sich gerade nicht mit dem Verein beschäftigt, wird sie trotzdem nicht von Langeweile geplagt. Töpfern, Lesen, Stricken, Kochen, Treffen mit alten Kollgen, Hund „Jule“ – all das beschäftigt sie in ihrer Freizeit. „Es wird nicht langweilig“, schmunzelt sie. Auch wenn ihr das ehrenamtliche Engagement viel bedeutet – „Wenn ich 70 werde, möchte ich den Vorsitz gerne an die nächste Generation abgeben“.

Von Stefanie Fechner